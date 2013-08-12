به گزارش خبرنگار مهر، صید و صیادی از مشاغل اصلی در استان هرمزگان است و زندگی مردم به ویژه ساکنین نوار ساحلی به آن گره خورده است، اما در سالهای اخیر به دلایل مختلف صید و صیادی با مشکلات بسیاری روبه رو شده است. سالهای متوالی است که صید بی رویه و غیر اصولی صیادان غیرمجاز علیرغم اقدامات متولیان این امر خسارات جبران ناپذیری به ذخایر آبزیان با کاهش آبزیان مولد و ذخیره های موجود در دریا وارد کرده است و این در حالیست که معاش 28 هزار صیاد مجاز را نیز به مخاطره انداخته است.
اقدامات قهری از قبیل توقیف آلات و ادوات صید و تشکیل پرونده قضایی برای صیادان غیرمجاز باعث توقف این عمل نشده و تنها بار مالی دستگاههای متولی را افزایش میدهد هر چند این برخوردها به دلیل هزینههای بالا و همچنین نیاز به تقویت دستگاه مربوطه بسیار کمرنگ بوده است.
28 هزار صیاد هرمزگانی در شرف بیکاری
مدیر عامل اتحادیه تعاونیهای صیادی هرمزگان پیش ازظهر دوشنبه در نشستی خبری در این راستا میگوید: اگر صید غیرمجاز که این روزها آجرکننده نان شب صیادان مجاز استان و نابود کننده این حرفه و ذخایرآبزیان است متوقف نشود بی شک در آیندهای نزدیک شاهد بیکاری بیست و هشت هزار نفر صیاد زحمتکش و به مخاطره افتادن آنها برای تامین معیشتشان خواهیم بود.
علل صید غیر مجاز در یک نگاه کلی
اسحق تندرو در ادامه اظهارداشت: صیادان غیرمجاز به دلیل استفاده از ادوات صید غیر اصولی و مخرب،عدم رعایت فصول ممنوعیت صید، صید بیرویه و عدم صرف هزینه برای صید بهداشتی و سالم از سود زیادی بهره می برند و علاوه بر لطمهزدن به صیادان مجاز با ارائه آبزیان ناسالم و غیر بهداشتی سلامت مصرف کنندگان را نیز به خطر میاندازند.
وی ادامه داد: متاسفانه این موارد باعث شده که تعداد صیادان مجاز با توجه به هزینهها و اعمال قوانین حکومتی روز به روز کاهش یابد و بعضا به جمع صیادان غیرمجاز بپیوندند چرا که عدم برخورد جدی با صید غیر مجاز باعث شده فعالیت این قبیل بهره برداران راحتتر، پر منفعتتر و کم هزینه تر برای صیادان باشد و حتی برخی از صیادان نیز برای عقب نماندن از قافله و اشتغال زایی فرزندان خود را باشناورهای کوچک راهی دریا و صید غیرمجاز میکنند.
این فعال جامعه صیادی مهاجرت صیادان غیرمجاز از سایر شهرها به استان با توجه به ماهییت بندری هرمزگان را از دیگر عوامل افزایش این پدیده شوم خواند.
ذخایر دریا محدود است، داستانی کوتاه!
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای صیادی هرمزگان گفت: گذشتگان ما با بازار و ادوات محدود و همچنین جمعیت کم خود از همین دریا صید میکردند و دریا توانش در باسازی ذخایر مناسب بود حال با افزایش جمعیت صیادان و پیشرفت ادوات و تکنولوژی صید دریا از بازسازی ذخایر خود باز مانده و صیادان غیرمجاز با دیدگاه غلط خود و بهره برداری نامحدود خود از منابع محدود دریا مقدمات نابودی این ذخایر ارزشمند را فراهم میکنند.
تندرو در ادامه با بیان اینکه مرتفع کردن این مشکل در مرتبه اول نیازمند نگاه و توجه بیش از بیش مسئولان به عواقب آن است اظهار داشت: تقویت و افزایش توان مقابلهای یگان حفاظت، برخود جدی مسولان نظامی و قضایی با متخلفان، حساسیت بیشتر در بازارهای ماهی فروشی جهت جلوگیری از عرضه صید غیرمجاز، فرهنگ سازی و بیان نتایج و عواقب صید غیر مجاز از طریق رسانهها به ویژه رسانه ملی و اشتغال و درآمدزایی برای ساکنان نوار ساحلی را از اهم راه حل های لازم برای حل این معضل خواند.
صیادان غیرمجاز بر هم زننده آرامش دریا هستند
جعفر ملاحی یکی از صیادان بندرعباسی گفت: قایقهای صیادی غیرمجاز در تمام طول سال در دریا هستند و حتی زمانهای صید و تخمریزی را رعایت نمیكنند.
وی ادامه داد: با توجه به تعداد زیاد شناورها باید حمایت بیشتری از جانب شیلات در زمینههای حراستی و حفاظتی صورت گیرد، زیرا در غیر این صورت مشكلات بیش از پیش خواهد شد.
این صیاد بندرعباسی نسبت به وجود صیادان غیرمجاز و روند افزایشی آنها هشدار داد و افزود: صید غیرمجاز آرامش دریا را برهم میزند و اگر این چنین پیش برود نسل آینده صیادان بدون صید میمانند.
ملاحی صیادان غیر مجاز به دلیل رعایت نکردن فصول ممنوعیت صید و اصول صید از صید بیشتری برخوردار میشوند و این در حالی است كه صیادان دارای پروانه صید به صرف قانونی بودن صید و استفاده از ادوات صید مناسب هزینههای بیشتری میپردازند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به ممنوعیت صید برخی از گونهها و رسیدن گرما برخی از صیادان چندماهی بیکار شوند و یا شغلی غیر از صیادی دارند که آنها نیز اغلب مشاغل کاذب هستند.
اشتغال و درآمدزایی برای ساکنان نوار ساحلی راه حل نهایی و موثر
یکی از صیادان غیر مجاز شهرستان بندرعباس که از گفتن نامش خود داری می کرد ابراز داشت: نبودن شغل مناسب و در آمد کافی باعث شده که به این کار روی بیاوریم چرا که اگر شغل و توان رفع نیاز مالی خانواده هایمان داشتیم هرگز به کار روی نمیآوردیم.
این صیاد که خستگی و آفتاب سوختگی سال ها دریانوردی در چهره اش موج میزد در ادامه گفت: اگر برای ساحل نشینان شرایط ایجاد شود که بتوانند در کارخانه ها و یا صنایع فرآوری شیلاتی و همچنین در مزارع پرورشی کارکنند بی شک دیگر به سراغ صید غیر مجاز نمیروند.
چارهای جز صید غیرمجاز نداریم
وی ادامه داد: مسئولان باید به این نکته توجه کنند که ما ساکنین نوار ساحلی اغلب خود توان راهاندازی کارخانه و مزارع پرورشی و سایر صنایع شیلاتی را به دلیل نیاز به سرمایه بالا نداریم و حتی در صورت ارائه تسهیلات وثیقه لازم را نداریم.
این صیاد غیرمجاز معتقد بود تا زمانی كه فرصتهای شغلی برای آنان فراهم نباشد، چارهای جز صید غیرمجاز ندارند، زیرا در غیر اینصورت از تامین حداقل هزینههای زندگی خود عاجز خواهند بود.
شیلات سهم اشتغال خود را برای ساکنین نوارساحلی انجام داده است؛ دیگر ارگان ها نیز وارد عمل شوند
سرپرست معاونت صید و صیادی شیلات هرمزگان معتقد است: شیلات برای بهره برداری ساکنین نوار ساحلی از منابع آبزیان از دریا وظیفه خود را انجام داده است که اشتغال 28هزار صیاد مجاز در این مناطق صحه گذار این مهم است و هم اکنون نیز با تلاش برای ایجاد مزارع آبزی پروری و صنایع اشتغال زا سهم خود را از اشتغال زایی برای جوانان ساحل نشین بپردازند.
عبدالمجید مقصودی با بیان اینکه اقدامات بازدارنده و قهری می بایست در کنار اقدامات فرهنگی و ایجاد اشتغال همراه باشد خاطر نشان کرد :اگر غیر از این باشد نمی توان با این پدیده خطرناک برخورد کرد.
وی افزود:چه بسا در آینده نزدیک برای بهبود شرایط صید و حفظ ذخایر آبزیان در آینده ناچار به پرداخت هزینههای سنگینتر از تامین اشتغال برای ساحل نشینان باشیم.
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