سقوط مرگبار بالابر در ساختمان در حال احداث

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با تماس شهروندان با سامانه 125 مبنی بر سقوط بالابر ساختمانی و مصدومیت سه کارگر، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران ساعت 17 و 24 دقیقه روز گذشته، آتش نشانان ایستگاه 34 و گروه امداد و نجات 8 را به محل حادثه در جاده مخصوص کرج، شهرک اکباتان اعزام کرد. با رسیدن آتش نشانان به محل حادثه یک ساختمان 5 طبقه در حال ساخت مشاهده می شد که در قسمت چاهک آسانسور آن یک بالابر برای حمل مصالح ساختمانی نصب شده بود.

وی افزود: در این حادثه، زمانی که سه کارگر در حال کار و حمل مصالح ساختمانی و گچ و سیمان بوده و خود نیز به همراه بار سوار بر بالابر شده بودند که ناگهان در طبقه چهارم تعادل بالابر بر هم خورده و به طبقه منفی یک سقوط می کند وهر سه را دچار مصدومیت شدید می کند.

ملکی خاطر نشان کرد: آتش نشانان بی درنگ محل حادثه را ایمن سازی کرده و هر سه کارگر 34، 33 و 27 را بر روی برانکارد ویژه فیکس کرده و به سطح زمین منتقل کردند که معلوم شده هر سه به شدت از ناحیه سر، گردن و کمر آسیب دیده اند. پس از تحویل مصدومین به امدادگران اورژانس معلوم شد کارگر 34 ساله بر اثر شدت جراحات وارد جان خود را از دست داده و دو کارگر دیگر نیز برای درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.