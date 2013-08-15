به گزارش خبرنگار مهر، همایش تجلیل از فعالان مطبوعات و رسانه در گلستان فرصتی پیش آورد تا قدیمیهای روزنامهنگاری استان گلستان به بیان خاطرات تلخ و شیرینشان از سالها فعالیت در حوزه رسانه بپردازند.
در این مراسم، فعالان 10 نشریه مستقل استان گلستان در سالن همایش اتاق بازرگانی گلستان گردهم آمدند تا خودشان آیین روز خبرنگار را گرامی دارند و از خاطرات این حوزه سخن گویند.
در این نشست چهرههای مختلفی، از عضو شورای شهر گرگان و مدیرکل سالهای قبل فرهنگ و ارشاد گلستان تا عطا صفرپور پیشکسوت سیاهبازی ایران و بازمانده نسل سیاه بازان کشور و بخشی از این همایش به بیان خاطرات فعالان روزنامه نگاری گلستان اختصاص داشت و در ابتدا نوبت به بهرامی نخستین صفحهآرای رایانهای گلستان رسید.
دیوار کوتاهتر از صفحه آرا
وی با اشاره به اینکه در عرصه مطبوعات معمولا کاسهها سر صفحه آرا یا طراح خراب میشود، به شوخی گفت: اگر تیتر خراب شود یا حتی سردبیر مریض شود، آن را به گردن صفحه آرا می اندازند!
بهرامی در ادامه به خاطراتش از فعالیت در یک روزنامه سراسری اشاره کرد و از چاپ عکس یکی از علما که تنها عمامهاش در تصویر منتشر شده بود گفت و ادامه داد: قبل از توزیع، مجبور به جمع آوری 40 هزار نسخه روزنامه شدیم و وجه و هزینه آن نیز به دلیل اشتباهی که صورت دادم، به عنوان جریمه از حقوقم کسر شد.
تهدید یک زندانی و نوههای سه قلو
عبدالسلام مهیمنی مدیر مسئول هفته نامه سلیم نیز میگوید: سالها قبل خبری را از یک زندانی که در دوران مرخصی مرتکب جرم شده بود منتشر کرده بودیم و در این خبر حتی نام زندانی به صورت اختصار نوشته شده بود و در کنار این خبر، در ستون دیگری، خبری همراه با کاریکارتور از یک فرد دیگر منتشر شده بود که ربطی به خبر آن زندانی نداشت و این زندانی بعدها با مراجعه به دفتر هفتهنامه با اعتراض به اینکه چرا کاریکاتور من منتشر شده است، مرا تهدید کرده بود.
وی همچنین انتشار خبر نوههای سه قلوی یکی از شخصیتهای مذهبی برجسته استان را از دیگر خاطرات دوران فعالیتش یاد کرد.
همدردی با جوان خیالی یک روزنامه نگار
علی نصیبی دیگر روزنامه نگار و فعال رسانهای گلستان با حضور در پشت تربیون خاطرهها، از شوق و ذوق و علاقهاش به گرگان یادکرد و ادامه داد: در سالهای اویل 70 که نوجوان بودم و هنوز نشریه و روزنامه ای در استان چاپ نمیشد، یک نشریه در گیلان منتشر میشد که یک ستون کوچکی از آن مربوط به گرگان بود و تهیه این نشریه و دیدن نام گرگان برایم لذت بخش بود.
وی همچنین از شیطنتهای دوران روزنامهنگاریاش سخن گفت و عنوان کرد: در یکی از نشریات استان در یک ستون آن از جوان خیالی جویای کار مطلب نوشتم که بعدها چند نفر برای اشتغال آن جوان خیالی که وجود خارجی نداشت با دفتر نشریه تماس گرفته بودند.
عطا صفرپور پیشکسوت هنر سیاه بازی ایران نیز که به رغم کسالت و بیماری در جمع خبرنگاران و روزنامه نگاران حضور داشت نیز به بیان خاطراتش از سالها فعالیت در حوزه هنر و طنز پرداخت.
انوش ضرغامی طنز پرداز و روزنامه نگار دیگری نیز با گلایه از برخی فشارهای وارده به فعالان این حوزه اظهار امیداوری کرد در دولت تدبیر و امید، ادارات و شرکتها حداقل تمایل داشته باشند تا فعالان این حوزه را به سرکار ببرند.
احسان مکتبی مدیر مسئول روزنامه گلشن مهر گلستان نیز از خاطرات سالها فعالیت در حوزه مطبوعات گفت و در پایان مراسم جشن تولد 15 سالگی این روزنامه با حضور فعالان عرصه رسانه برگزار شد.
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عکس: ابوطالب ندری
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