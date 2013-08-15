اوباما: اوضاع مصر خطرناک است/ در صدد دخالت در مسائل داخلی مصر نیستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه های خبری، "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در این بیانیه گفت: ما نسبت به خشونت های مصر احساس نگرانی می کنیم و اقدام دولت موقت در حمله به غیرنظامیان را به شدت محکوم میکنیم.

وی گفت: به دلیل روابط گسترده آمریکا و مصر و با توجه به اینکه تحولات مصر بر امنیت ملی آمریکا تاثیر خواهد گذاشت لذا ما با نگرانی رخدادهای مصر را دنبال می کنیم.

اوباما گفت: ما انتظار داشتیم که انتقال قدرت در مصر به صورت آرام و شفاف صورت گیرد زیرا ملت مصر استحقاق برخورداری از آزادی و دموکراسی را دارند اما خشونت های اخیر انتظارهای ما را برآورده نکرد.

وی افزود: حمله به کلیساها و اقلیت های دینی در مصر از طرف هرکسی که باشد محکوم است و دولت موقت نیز باید با تظاهرات کنندگان هوادار محمد مرسی با احترام برخورد کند.

اوباما تاکید کردک برخی ما را به حمایت از محمد مرسی و برخی دیگر به حمایت از ارتش متهم می کنند در حالی که ما در صدد دخالت در مسائل داخلی مصر نیستیم و ما تنها خواهان نهادینه شدن دموکراسی در مصر ، تعدیل قانون اساسی و دوری جستن همه طیف های سیاسی از خشونت هستیم که متاسفانه حوادث اخیر نشان داد که مصر راه خطرناکی را طی می کند.

رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد که ما در آینده به دلیل حوادث خشونت آمیز مصر مانور نظامی مشترک خود با این کشور را لغو خواهیم کرد و ممکن است در آینده در سطح همکاری خود با این کشور تجدید نظر کنیم.

وی در پایان گفت: مصری های روزهای سختی پیش رو دارند و لازم است همه در ایجاد یک ساز و کار مسالمت آمیز برای خروج از این مرحله دشوار همکاری کنند.