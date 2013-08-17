مواضع"اوباما" در قبال مصر ضعیف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " الجزیره" ، برخی سیاستمداران آمریکایی مواضع دولت آمریکا در قبال خشونت های مصر را ضعیف خوانده و معتقدند لغو مانور نظامی مشترک با مصر از سوی "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا صرفا یک اقدام سمبلیک است.

"شاهد حمید" کارشناس مسائل خاور میانه در موسسه آمریکایی بروکینز مواضع رئیس جمهور آمریکا در برابر کشتار مردم توسط نظامیان مصر را موضعی "بی خاصیت" خوانده و می گویند آنچه که اوباما در قبال این قتل عام غم انگیز انجام داد تقریبا هیچ بوده است.

گران پاول" سنناتور جمهوری خواه آمریکا در این خصوص می گوید: اوباما خشونت ها در مصر را محکوم می کند اما در عین حال میلیارد ها دلار کمک خود به ارتش این کشور را قطع نمی کند پولی که از جیب مالیات دهندگان آمریکایی پرداخت می شود تا خشونته ا در مصر ادامه یابد.

وی همچنین خواستار قطع کمک 1.5 میلیارد دلاری آمریکا به ارتش مصر شده است.

سناتوریبرال دموکرات " پاتریک لیهی" نیز خواستار قطع فوری کمک های دولت آمریکا به ارتش مصر شده و در این خصوص می گوید: با اینکه اقدام اوباما در لغو مانور نظامی با مصر اقدام خوبی است اما قانون ما در این خصوص شفاف است و دولت باید کمک ها به نظامیان مصر را تا زمان بازگشت دموکراسی به مصر قطع کند.

شایان ذکر است دولت آمریکا سالانه مبلغ 1.5 میلیارد دلار کمک نظامی به ارتش مصر می کند.