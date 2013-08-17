به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک از برگزاری کارگاه‌های آموزش عکاسی و همایش عکاسان جنوب در این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام عبدالرضا شیبانی اظهار داشت: با توجه به پیشینه عکس و عکاسی در شهر فرهنگی بستک، همایش عکاسی با رویکرد آموزشی و با حضور استاد آرش حمیدی از اساتید برجسـته بین‌المللی کشور از 3 الی6 شهریور ماه برگزار می‌شود.

وی افزود: این همایش با حضور عکاسان منطقه جنوب (بندرعباس، قشم، لار، لامرد، اوز، میناب و بستک) است.

سرپرست فرهنگ وارشاد اسلامی بستک با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اذعان داشت: معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان عکاس جنوب، توسعه فرهنگ و هنر به ویژه هنر عکاسی در شهرستان بستک، هم افزایی هنری و اشتراک گذاری تجربیات هنرمندان استانی و شهرستان‌های هم جوار از اهداف برگزاری این همایش است.

حجت الاسلام شیبانی خاطرنشان کرد: تور عکاسی به روستای کنچی، تور عکاسی به چندین مکان تاریخی بستک و کارگاه های آموزشی با موضوع های نگاه در تصویر، تفسیر در تصویر، شیوه های خوانش عکس، اسلاید شو آثار هنرجویان و پرسش و پاسخ از برنامه‌های این دوره خواهد بود.

هنرمندان و خبرنگاران شهرستان جاسك صاحب مسكن مي شوند

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاسک گفت: هنرمندان و خبرنگاران این شهرستان نیز صاحب مسكن مي‌شوند.

عبدالرحمن لشکری‌زاده اظهار کرد: طی جلسه اي كه به منظور بررسي مصوبات سفر استاندار به شهرستان جاسك در فرمانداري با حضور معاون برنامه ريزي فرماندار، رئيس اداره راه و شهرسازي، نماينده بنياد و مسكن، رئيس بانك مسكن، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و نماينده اي از هنرمندان و خبرنگاران برگزار گردید به موضوع مسكن هنرمندان و خبرنگاران رسيدگي شد.

وی ضمن تشكر از ابوذرمهدی نخعی،فرماندار كه نگاه ويژه اي به جوانان و قشر هنرمند دارد و مهندس سیدعبدالکریم هاشمي، نماينده جاسك در مجلس شوراي اسلامي جهت پيگري مسكن هنرمندان افزود: هنرمندان قشري تأثيرگذار و ماندگار در جامعه هستند كه اگر به آن ها بها داده شود سلامت جامعه نيز تضمين خواهد می‌شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاسک اذعان داشت: قشر هنرمند معمولاً از لحاظ اقتصادي قشري ضعيف و كم درآمد است كه از بين رفتن اين دغدغه سبب ايجاد انگيزه در این قشر برای انجام فعاليت‌هاي بيشتر فرهنگي و هنري خواهد شد.

سالاري تصریح کرد: هنرمندان قشري زحمت كش و مؤثر هستند كه براي ايجاد شادي و نشاط در جامعه و پيام رساني از طريق هنر فعاليت مي كنند.

معاون برنامه ريزي فرماندار جاسك گفت: با توجه به مصوبه سفر ابراهیم عزیزی، استاندار به شهرستان جاسك و مصوبه جلسه تجليل از خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار و هم چنین تأكيد فرماندار جاسك به توجه بیشتر به این قشر، جلسه تسريع در ساخت مسكن هنرمندان برگزار شد که نتایج خوب و رضایت بخشی نیز به دنبال داشت.

واگذاري زمين براي احداث مسكن هنرمندان توسط اداره راه و شهرسازي، معرفی نماينده هنرمندان جهت پي گيري هاي مربوطه توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي و تشكيل تعاوني مسكن هنرمندان توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان جاسک از مصوباتی بودند که در این جلسه به تصویب رسیدند.

آزمون خوشنویسی در بستک برگزار می شود

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بستک از برگزاری آزمون خوشنویسی در شهرستان بستک خبر داد.

حجت الاسلام عبدالرضا شیبانی گفت: در پی افتتاح انجمن خوشنویسان ایران شعبه بستک، آزمون تابستانی انجمن خوشنویسان ایران در دوره های مختلف آن طی روزهای پنج شنبه 31 مردادماه و جمعه 1 شهریورماه در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان برگزار می شود.

وی افزود: انجمن خوشنویسان شهرستان بستک با کوشش و تلاش توانسته است در جذب استعدادهای هنر خوشنویسی و آموزش علاقمندان به این هنر موفق عمل کند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بستک بیان داشت: این آزمون در گروه‌هاي مختلف و دوره مقدماتي، متوسط، خوش، عالي و ممتاز براي هنرجويان بستکی برگزار می شود.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالرضا شیبانی ادامه داد:هدف از برگزاری این آزمون إرتقاء سطح خوشنویسی هنرجویان انجمن و علاقمندان به این رشته هنری است.

به هنرجویان شرکت کننده در این آزمون که امتیاز لازم را کسب کنند مدرک رسمی انجمن خوشنویسان ایران إعطاء خواهد شد.

راه اندازی 2 انجمن فرهنگی – هنری در شهرستان جاسک

به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي، انجمن نويسندگان و مؤلفان و هم چنین انجمن قرآن و عترت فرهنگ سراي شهيد باهنر شهرستان جاسک با حضور ابوذر مهدي نخعي فرماندار، مسئولان ادارات و هنرمندان راه اندازي شد.

ابوذر مهدي نخعي در جلسه‌اي كه به این منظور در محل سالن اجتماعات فرمانداري جاسک برگزار شد فرهنگ را زير بناي توسعه دانست و گفت: توجه به بخش فرهنگ از ضروريات نظام مقدس جمهوري اسلامي است و بايد تمام توان خود را براي انجام كارهاي فرهنگي به كار برد.

فرماندار جاسك افزود: ایجاد فضای مناسب جهت خلق آثار فرهنگی و هنری، ارائه توانمندی ها و استعدادها و هم چنین دست یابی به آرمان های ذهنی و خودباوری در زمينه هاي علمي، مذهبي و فرهنگي از مسائل مهم می باشد و برگزاری جشنواره ها از مؤثرترین و جامع ترین فعالیت های فرهنگی است که برای رسیدن به اهداف مورد نظر بايد باورها ی دینی تقويت شود.

در ادامه عبدالرحمن لشكري زاده تصریح کرد: فرهنگ مجموعه منسجمی از ابزارها، منشورها، اندیشه ها، باورها و آداب و رسوم است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک اذعان داشت: ما سعي داريم با راه اندازي انجمن هاي جديد، تقويت انجمن هاي قبلي و با ارائه كارهاي قرآني، فرهنگي و هنري در برابر تهاجم فرهنگ بيگانه و جنگ نرم دشمن استوار ايستاده و مبارزه کرده و اجازه ندهيم کوچک ترین خدشه اي به ميهن عزيزمان ايران اسلامي وارد شود.

گفتنی است: در پايان طي حكمي از سوي سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي جاسك مهراب افغان زهي به عنوان رئيس انجمن نويسندگان و مؤلفان و مهديه خليل پور به عنوان رئيس انجمن قرآن و عترت این شهرستان منصوب شدند.

مراسم بزرگداشت 138 نفر از دریاد مانده های عرصه فرهنگ و هنر بندرکنگ

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرلنگه از برگزاری مراسم بزرگداشت 138 نفر از دریاد مانده های عرصه فرهنگ و هنر این شهرستان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

اسماعیل جهانگیری گفت: شهر بندرکنگ یکی از قدیمی ترین شهرهای استان هرمزگان و داری پیشینه فرهنگی بسیار غنی و درخشانی است که توانسته بخش اعظمی از تاریخ، هویت فرهنگی و سنتی خود را حفظ کند که مدیون زحمات و اهتمام پیشینیان نسبت به این امر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان داشت: اگر نسل جوان امروز بداند که میراث دار چه انسان های بزرگی است قطعاَ نسبت به گذشته خود احساس غرور می کند و آن وقت هرگز دچار خودباختگی فرهنگی نخواهد شد.

اسماعیل جهانگیری تصریح کرد: بهترین شیوه مقابله با تهاجم فرهنگی که مرزهای هویتی ما را نشانه رفته است توجه به خرده فرهنگ ها، سنت های صحیح و به جا مانده از پیشینیان است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بندرلنگه با اشاره به برخی از ناهنجاری های فرهنگی بیان داشت: اگر برخی از الگوهای رفتاری عاری از فرهنگ ایرانی - اسلامی در گوشه و کنار مشاهده می شود به دلیل فاصله ای است که جامعه امروز به ویژه نسل جوان با هویت اصیل ایرانی و اسلامی پیدا کرده و باعث شده که مفاهیمی هم چون جوانمردی، ایثار و حتی خود باوری جای خود را به مسائل پوچ و تهی از اصالت فطری بدهد که هیچ گاه در فرهنگ ایرانی و اسلامی جایگاهی نداشته است.

وی خاطرنشان کرد: اگر سیاست گزاران و تصمیم گیران فرهنگی از ترویج فرهنگ صحیح ایرانی - اسلامی غفلت کنند در آینده ای نه چندان دور دچار پشیمانی خواهند شد که دیگر آن زمان شاید خالی از فایده باشد.

اسماعیل جهانگیری در پایان هدف از برگزاری این بزرگداشت را معرفی الگوهای فرهنگ بومی و اصیل منطقه به نسل امروزعنوان کرد و گفت: این مراسم برای بزرگداشت مقام کسانی است که در گذشته برای إعتلای فرهنگ و هنر خدمات شایانی به جامعه ارائه کرده اند و امروز در بین ما نیستند.

گفتنی است: مراسم بزرگداشت 138 نفر از دریاد مانده های عرصه فرهنگ و هنر بندرکنگ اواخر مردادماه در این شهرستان برگزار می شود.

انتصاب دبير جدید كانون فيلم و عكس شهرستان جاسك

مراسم توديع و معارفه دبير كانون فيلم و عكس شهرستان جاسك برگزار شد.

عبدالرحمن لشکری زاده گفت: به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان جاسك در مراسمي كه با حضور هنرمندان کانون فيلم و عكس در محل فرهنگ سراي شهيد باهنر جاسک برگزار شد حسن باعثي به عنوان دبير جديد كانون فيلم و عكس این شهرستان معرفي شد.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي جاسک ضمن تقدير و تشكر از زحمات جمال جلالي دبيرسابق كانون فيلم و عكس افزود: فيلم جاسك سابقه اي پنجاه ساله دارد كه ساخت فيلم «دود و و تشاله» به كارگرداني جمشيدزاده و استاد حيدر حيدري نژاد اين ادعا را ثابت مي كند.

وی تصریح کرد: در سال 1332 در جاسك گروهي از جوانان فعال و تحصيل كرده دور هم جمع مي شدند و به ساخت فيلم های كوتاه و بررسي و نقد فيلم هاي كشوري مي پرداختند و هنوز روزنامه هايي وجود دارد كه نقدهاي جمشيدزاده را به چاپ مي رساند.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي جاسک جذب و آموزش استعدادهاي هنري در اين رشته را از اهداف اصلي دانست و گفت: با رايزني هايي كه با ادارات به ویژه اداره آموزش و پرورش صورت گرفته با توكل به خدا نتايج خوب و آينده ای درخشان در انتظار كانون فيلم و عكس و هنرمندان اين رشته خواهد بود.

گفتنی است: جمال جلالی، دبیر سابق کانون فیلم و عکس جاسک از سال 87 عهده دار این مسئولیت بود که در اين مراسم حسن باعثی به عنوان دبير جديد كانون فيلم و عكس جاسك معرفي شد که سوابقی هم چون جانشین دبیر کانون فیلم و عکس جاسک، خبرنگار خبرگزاری ایسنا، مسئولیت خانه عکاسان جاسک و شرکت در جشنواره های مختلف استانی و ملی و هم چنین کسب مقام های متعدد را در کارنامه هنری خود دارد.