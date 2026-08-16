حوزه آب نیاز به توجه بیشتری در بخش اعتبارات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی زارعی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران فعال شهرستان جاسک به مناسبت گرامیداشت روز خبرنگار ضمن قدردانی از تلاش اصحاب رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران شب و روز ندارند و گاهی با وسایل نقلیه شخصی و تهیه لوازم مورد نیاز خود برای انعکاس واقعیتهای جامعه تلاش میکنند.
وی با بیان اینکه فعالیت خبرنگاری در برخی موارد با سختی و هجمه همراه است، افزود: گاهی پس از انتشار یک خبر مسئولان یا افراد مورد هجمه قرار میگیرند و این موضوع نشان میدهد خبرنگاری حرفهای سخت و مسئولیتپذیر است و باید از زحمات خبرنگاران قدردانی شود.
رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان جاسک با اشاره به چالشهای موجود در حوزه آب، تصریح کرد: در همه حوزههای خدماتی نارضایتی و مشکلات وجود دارد و حوزه آب نیز از این قاعده مستثنی نیست.
زارعی از خبرنگاران خواست: پیش از انتشار اخبار مرتبط با حوزه آب و فاضلاب موضوع را با مدیر مربوطه مطرح و بررسی کنند تا اطلاعات دقیق و واقعی در اختیار مردم قرار گیرد.
وی ادامه داد: گاهی خبرنگاری از بندرعباس بر اساس تماس یک فرد و بدون بررسی موضوع خبری را منتشر میکند که با واقعیت فاصله دارد و این مسئله میتواند مشکلاتی ایجاد کند و جمع کردن تبعات آن نیز دشوار است.
رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان جاسک با اشاره به وضعیت مالی این مجموعه، گفت: درآمد ماهانه آبفا در شهرستان جاسک حدود ۲ میلیارد تومان است، اما هزینههای ماهانه بیش از ۲۰ میلیارد تومان است.
زارعی، افزود: شرکت باید درآمد داشته باشد تا بتواند هزینههای خود را تأمین کند و گاهی به دلیل مشکلات مالی امکان پرداخت حقوق نیروها برای دو یا سه ماه فراهم نمیشود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به تورم و گرانی تأخیر در پرداخت حقوق نیروها آنها را با مشکلات جدی مواجه میکند و این مسئله میتواند بر توانایی آنان برای انجام وظایف نیز اثرگذار باشد.
رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان جاسک با اشاره به تعامل مطلوب خبرنگاران با مدیران شهرستان، گفت: حدود ۱۵ تا ۱۶ سال است که در جایگاه مدیریتی فعالیت دارم و تعامل خبرنگاران شهرستانهای جاسک و بشاگرد در این مدت بینظیر بوده است.
زارعی، افزود: هر جا مشکلی وجود داشته به صورت تعاملی با خبرنگاران گفتوگو کرده و موضوع را مطرح کردهایم و در موارد مختلف توانستهایم، مشکلات را برطرف کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد: این تعامل همچنان ادامه داشته باشد و خبرنگاران و مسئولان با همکاری یکدیگر برای پیگیری و رفع مسائل و مشکلات شهرستان تلاش کنند.
در ادامه این مراسم فاضل رستمی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاسک با تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: به دلیل تعطیلات هفته خبرنگار، برنامهریزی برای برگزاری مراسم تقدیر با چالشهایی همراه بود، اما با تعامل و همراهی دستگاههای اجرایی شهرستان این مراسم برگزار شد.
وی افزود: برخی مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان با درک اهمیت و جایگاه رسانه و فعالیت خبرنگاران برای تقدیر از اصحاب رسانه همراه شدند و از این همکاری قدردانی میکنیم.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاسک با اشاره به تقدیر برخی دستگاهها از خبرنگاران، بیان کرد: آموزش و پرورش، دادگستری و فرمانداری از جمله مجموعههایی بودند که در این زمینه اقدام کردند و این همراهی شایسته تقدیر است.
رستمی با تأکید بر اینکه فعالیت خبرنگاران نباید صرفاً به مناسبت روز خبرنگار محدود شود، گفت: خبرنگاران طی سالهای گذشته بدون چشم داشت و با تعهد کاری، رسالت اطلاعرسانی خود را در شهرستان، استان و کشور دنبال کردهاند.
وی ادامه داد: در جریان جنگ تحمیلی و تجاوز نابرابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی خبرنگاران شهرستان جاسک در شرایط دشوار و خطرناک در میدان حضور داشتند و گاهی تنها دقایقی پس از وقوع حادثه برای تهیه گزارش به محل مراجعه میکردند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جاسک، تصریح کرد: حضور خبرنگاران در صحنه و انعکاس اخبار و واقعیتهای حوادث، نقش مهمی در تبیین ابعاد تجاوز و ظلم صورتگرفته به شهرستان و انتقال واقعیتها به افکار عمومی داشت.
رستمی با اشاره به برنامهریزی برای تقدیر ویژه از خبرنگاران شهرستانهای درگیر جنگ، افزود: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بر ضرورت قدردانی از خبرنگاران شهرستانهای درگیر جنگ تأکید کرده و قرار است در فرصت مناسبی از خبرنگاران شهرستانهایی از جمله بندرلنگه، قشم، سیریک و جاسک در مرکز استان تجلیل شود.
وی رسانه را یکی از مهمترین حوزههای اجتماعی و فرهنگی کشور دانست و گفت: خبرنگاران و رسانهها در مدیریت فضای اجتماعی دوران جنگ و ایجاد آرامش، اتحاد و همدلی در جامعه نقش مؤثری داشتند و فعالیت مستمر رسانهها اهمیت جایگاه خبرنگاران در حوزه اطلاعرسانی و روایتگری را نشان داد.
تشکیل شورای خبرنگاران جاسک
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جاسک همچنین از تشکیل شورای خبرنگاران شهرستان خبر داد و گفت: این شورا به صورت مجازی و با مصوبه شورای فرهنگ عمومی شهرستان تشکیل شده است.
رستمی افزود: با آرامتر شدن شرایط تلاش میکنیم جلسات حضوری این شورا حداقل ماهی یک بار با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شود تا مشکلات و مسائل حوزه رسانه پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.
وی ساماندهی وضعیت خبرنگاران و توجه به ظرفیتهای حرفهای آنان را از دیگر اهداف این شورا عنوان کرد.
گفتنی است در پایان این مراسم، از خبرنگاران فعال شهرستان جاسک از سوی اداره آب و فاضلاب، اداره بنادر و دریانوردی و اداره شیلات شهرستان تقدیر شد.
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