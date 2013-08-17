چگونگی انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه/ آب ارس مستقیم وارد دریاچه ارومیه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر از تبریز، پنجم مرداد ماه سال جاری بود که مردم منطقه آذربایجان به یکی از آرزوهای دیرینه خود یعنی آغاز عملیات اجرایی انتقال آب رودخانه ارس به دریاچه ارومیه دست یافتند.

به رغم حساسیت زیاد این موضوع و تمرکز گرایی دولت بر سر موضوع نجات دریاچه ارومیه از بحران کم آبی ، تعدادی از نمایندگان استان های مجاور ، انتقال آب ارس به این دریاچه را مقید به شرایطی مثل اولویت قراردادن تامین آب دشت مغان کردند.

اولویتی که با هیچ یک از اسناد وزرات نیرو در این خصوص هماهنگی نداشت چرا که مطابق با اسناد قطعی وزارت نیرو ، حق آبه تمامی استان های واقع شده در خط لوله مشخص شده است.

باید آب ارس در کوتاه ترین زمان ممکن به دریاچه ارومیه منتقل شود

محمد رضا رحیمی ، معاون اول رئيس جمهور سابق پس از اعلام رسمی آعاز عملیات اجرایی انتقال آب از ارس به دریاچه ارومیه گفت : نباید در اجرای این طرح ، کوچکترین وقفه ای ایجاد شود و باید هر چه سریع تر ، آب ارس به دریاچه ارومیه به عنوان یک سند و ثروت زیست محیطی انتقال یابد.

انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه فرصت بزرگی برای احیای این دریاچه است

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این خصوص می گوید : رودخانه ارس برای ما یک فرصت ایجاد کرده که در چارچوب پیمانهای بین المللی بتوانیم از حق آبه ای که برای ما اختصاص یافته،استفاده کنیم.

احمدعلیرضا بیگی در ادامه افزود: این حق مسلم استان های واقع شده در جریان این رود است که بتوانند از حق آبه تعیین شده استفاده کنند.

حق آبه آذربایجان شرقی از آب ارس 7 متر مکعب است

وی با بیان اینکه تخصیص حق آبه ، امری دلبخواهی نیست که هر کسی به خاطر منافع خود با انتقال آب از ارس به ارومیه مخالفت کند گفت: تخصیص حق آبه ، اصول و موازینی دارد که بر طبق استناد وزارت نیرو ، میزان حق آبه تعیین شده برای آذربایجان ، هفت متر مکعب است.

بیگی با بیان اینکه انتقال آب از ارس به ارومیه باید طبق ماده 215 که مسئولیت اجرای آن بر عهده نظارت راهبردیست، انجام شود، یادآور شد: هیچ کس در این حوزه نمی تواند فقط به فکر تامین منابع خود باشد بلکه باید همه دست در دست هم دهیم تا دریاچه ارومیه را به عنوان یک ثروت ملی حفظ کنیم.



باید آب مازاد بر مصرف آذربایجان به ارومیه منتقل شود

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه هدف از انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه ، تامین آب شرب و صنعت روستاها و شهرهای واقع شده در خط لوله انتقال هست گفت : در قسمت غربی آذربایجان شرقی مثل تسوج ، مرند و .. مردم در خصوص تامین آب شرب خود با مشکل مواجه هستند و انتقال آب از ارس به دریاچه ارومیه تا حد زیادی می تواند آب مورد نیاز این بخش را تامین کند.

وی اظهار داشت: پس از تامین آب شرب و صنعت در این منطقه باید باقی مانده آب به دریاچه ارومیه منتقل شود تا این دریاچه با تمامی مزایای خود به عنوان یک ثروت ملی حفظ گردد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر ، آب به یکی از مهم ترین نیاز های صنعت استان تبدیل شده است می گوید :در صورت تامین آب مورد نیاز صنایع می توانیم تا حد زیادی ، اشتغال را در جامعه نیز افزایش دهیم.

وی گفت: مثلا شهرک صنعتی بعثت با اینکه مزایای خاص و بی نظیری دارد و تا حد زیاد توانسته است سرمایه گذاران را به سوی خود جذب کند ولی به جرات می توان گفت که کمبود آب در این شهرک احساس می شود و اگر آب مورد نیاز این شهرک تامین شود ، تبعات روشن این سیاست های به جا را در آینده ایی نه چندان دور مشاهده خواهیم کرد.

تقویت سفره های آب زیر زمینی عاملی دیگر جهت احیای دریاچه ارومیه

بیگی در بخش دیگری از سخنان خود می گوید : انتقال آب از ارس به دریاچه ارومیه باعث خواهد شد که سفره های آب زیر زمین نزدیک به دریاچه ارومیه تقویت شده و از طرف دیگر با انتقال آب مازاد به این دریاچه در آینده ای نه چندان دور ، شاهد بازگشت دریاچه ارومیه به حالت گذشته خود خواهیم بود.



انتقال آب از ارس به دریاچه ارومیه آب مورد نیاز شرب و صنعت آذربایجان شرقی را تا سال 1425 تامین می کند

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: طرح انتقال آب از ارس به دریاچه ارومیه علاوه بر اینکه باعث نجات دریاچه ارومیه در کوتاه ترین زمان ممکن می شود بلکه آب مورد نیاز صنعت و به خصوص آب شرب بیش از 3.5 میلیون نفر از مردم استان را تامین خواهد کرد.

ارسلان هاشمی ضمن تشریح جزئیات و مزایای اجرای این طرح می گوید : این طرح مزایای زیادی برای آذربایجان شرقی و همچنین استان های مجاور خواهد داشت که از آن میان می توان به تأمین نیازهای شرب و صنعت مراکز جمعیتی و صنعتی محدوده طرح، جبران کسری سفره‌های آب زیرزمینی و تعادل بخشی تراز دریاچه ارومیه و بهبود اراضی کشاورزی موجود در محدوده طرح به روش آبیاری مدرن اشاره کرد.



اجرای طرح انتقال آب از ارس به ارومیه باعث اشتغال بیش از 3 هزار نفر می شود

ارسلان هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص آثار اقتصادی و اجتماعی این طرح، گفت: اجرای طرح انتقال آب ارس به شمال شرق دریاچه ارومیه، ضمن توسعه استان آذربایجان‌شرقی در بخش صنعت و شرب، با پیشگیری از بروز بحران آبی در افق 1425 و اشتغالزایی غیرمستقیم بیش از سه هزار نفر موجب کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از کم آبی در منطقه و همچنین با تعادل بخشی افت تراز دریاچه ارومیه موجب ممانعت از پیشروی شوره‌زارهای ساحلی و طوفان نمک و حفظ کیفیت مراتع و اراضی کشاورزی از نظر زیست محیطی می‌شود.

آب رودخانه ارس مستقیم وارد دریاچه ارومیه نمی شود

وی دربخش دیگری از سخنان خود افزود :بر خلاف تصور اكثر مردم انتقال آب ارس به شرق و شمال شرق دریاچه ارومیه به منظور ورود مستقیم آب شیرین به دریاچه ارومیه نیست بلکه این آب برای مصارف کشاورزی و دیگر مصارف مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با این کار برداشت آب از سفره های زیر زمینی کم شده و باعث بهبود تراز آب دریاچه ارومیه خواهد شد و مازاد مصرف کشاورزی و صنعتی به صورت مستقیم به دریاچه ارومیه منتقل می شود.

با اين حال نجات درياچه اروميه كه در حال خشك شدن است همت همگاني مسئولين و مردم را طلب مي كند كه دولت جديد نيز به اهميت اين موضوع واقف بوده و دكتر روحاني رئيس جمهور نيز در ديدار با مردم اروميه و تبريز گفت:نخواهیم گذاشت دریاچه ارومیه خشک شود چون در صورت خشك شدن اين درياچه تهديد بزرگ طوفان هاي نمكي بخش قابل توجهي از اراضي كشور را در بر خواهد گرفت.

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گزارش از سید مرتضی مرتضوی