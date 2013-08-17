گروه پ.ک.ک به تعهدات خود عمل نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه امرز اعلام کرد که گروه پ.ک.ک به تعهدات خود در زمینه عقب نشینی از خاک ترکیه عمل نکرده است.
بنا بر این گزارش ، اردوغان توضیح بیشتری در این خصوص نداد و اظهار نداشت که اظهاراتش در این خصوص چه تاثیری بر روند مذاکرات صلح بین دولت ترکیه و گروه پ.ک.ک خواهد داشت.
اردوغان گفت: گروه پ.ک.ک به تعهدات خود برای خروج کامل از خاک ترکیه عمل نکرده است و در این مدت تنها 20 درصد از نیروهای خود را از ترکیه خارج کرده است که بیشتر آنها را زن ها و کودکان تشکیل می دهند.
قرار است دولت ترکیه بسته مربوط به رسمیت شناختن برخی حقوق کردهای این کشور را بعد از 40 سال درگیری به پارلمان این کشور ارائه کند.
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