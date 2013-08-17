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۲۶ مرداد ۱۳۹۲، ۱۹:۰۶

نخست وزیر ترکیه:

گروه پ.ک.ک به تعهدات خود عمل نکرده است

گروه پ.ک.ک به تعهدات خود عمل نکرده است

نخست وزیر ترکیه گفت، گروه پ.ک ک بر خلاف تعهدات قبلی خود نیروهای خود را ازخاک ترکیه خارج نکرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز" ، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه امرز اعلام کرد که گروه پ.ک.ک به تعهدات خود در زمینه عقب نشینی از خاک ترکیه عمل نکرده است.

بنا بر این گزارش ، اردوغان توضیح بیشتری در این خصوص نداد و اظهار نداشت که اظهاراتش در این خصوص چه تاثیری بر روند مذاکرات صلح بین دولت ترکیه و گروه پ.ک.ک خواهد داشت.

اردوغان گفت: گروه پ.ک.ک به تعهدات خود برای خروج کامل از خاک ترکیه عمل نکرده است و در این مدت تنها 20 درصد از نیروهای خود را از ترکیه خارج کرده است که بیشتر آنها را زن ها و کودکان تشکیل می دهند.

قرار است دولت ترکیه بسته مربوط به رسمیت شناختن برخی حقوق کردهای این کشور را بعد از 40 سال درگیری به پارلمان این کشور ارائه کند.

کد مطلب 2117410

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