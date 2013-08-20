ماجرای پیدا شدن پای قطع شده در روستای مهماندوست دامغان/ انهدام باند سارقان سیم و کابل

سرهنگ پاسدار غلامرضا کاظم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برابر گزارش واحد گشتی پاسگاه انتظامی مهماندوست مبنی بر پیدا شدن یک عدد پای انسان، سریعا تیم تشخیص هویت پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان به همراه عوامل تخصصی در محل مورد نظر حاضر شدند و یک عدد پای انسان که از قسمت ران پانزده سانتیمتر بالاتر از زانو به صورت صاف قطع شده است و آثار برش حکایت از بریده شدن آن با جسم سخت دارد را یافتند.

وی افزود: این موضوع تحت بررسی های تخصصی قرار گرفت و با دستور قضایی جهت انجام اقدامات لازم تحویل پزشکی قانونی شهرستان دامغان شد.

رئیس پلیس شهرستان دامغان یادآور شد:در تحقیقات اولیه ماموران به این موضوع که امکان دارد پای قطع شده متعلق به بیماری باشد که توسط مراکز بهداشتی و درمانی قطع شده، مظنون و سریعا لیست اعمال قطع عضوهای اخیر بیمارستان ها و مراکز مجاز برای چنین عملی را تهیه کردند.

کاظم زاده تصریح کرد: با عنایت به سن تقریبی عضو قطع شده و جستجوهای فراوان یک مورد قطع عضو پا که به علت بیماری دیابت صورت گرفت شک مامورین را نیز برانگیخت.

وی گفت: با بررسی های انجام شده از آن بیمار و تطابق محل کشف با محلی که عضو در آن جا دفن شد و شناسایی بیمار و تطبیق آزمایشات انجام شده از سوی پزشکی قانونی و خود مورد نظر مشخص شد پای مذکور متعلق به وی بوده که پس از قطع شدن در بیمارستان برادران رضایی دامغان جهت تدفین تحویل نامبرده شد بود که در محلی اطراف روستای محل سکونت خود آن را به صورت کاملا سطحی دفن کرده است.

انهدام باند سارقان سیم و کابل در دامغان

رئیس پلیس شهرستان دامغان همچنین از انهدام باند سارقین سیم و کابل در این شهرستان خبر داد و گفت: با توجه به سرقت سیم و کابل چاه های کشاورزی در سطح شهرستان طی هفته های اخیر موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت و پس از ساعت ها کار اطلاعاتی، تحقیقات همه جانبه و کسب اطلاعات در خصوص تحرکات اخیر مجرمین سابقه دار سرقت سیم و کابل و تحت نظر داشتن آنان به صورت شبانه روزی توسط چندین اکیپ مامورین با تجربه با مظنونیت به احدی از آنان قوت گرفت.

کاظم زاده اضافه کرد: ماموران پلس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان با ادامه دادن مراقبت های نامحسوس خود متوجه فروش مقادیری سیم و کابل از ناحیه مظنون شدند و با شناسایی مخفیگاه خود و همدستانش و محل نگهداری اموال مسروقه طی عملیاتی ضربتی سه نفر از مجرمان دستگیر و مقادیری سیم و کابل که روکش های آنها سوخته بود از محل و خودروهای حاضر در مخفیگاه کشف شد.

وی افزود: با تحقیقات انجام شده از مجرمان به 23 فقره سرقت سیم و کابل و دو فقره سایر سرقت ها اعتراف کردند که اموال مسروقه را به دو نفر مال خر فروختند که با هماهنگی قضایی دو نفر مالخر در مخفیگاه های مجزای خود دستگیر و مقادیر زیادی سیم و کابل با روکش سوخته شده سرقتی از آنان کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس شهرستان دامغان تصریح کرد: ارزش های ریالی سیم و کابل های سرقت شده حدودا 130 میلیون ریال بوده که در این راستا سه سارق و دو مالخر که اقدام به راه اندازی باند کرده بودند دستگیر و 23 فقره سرقت کشف و مجرمان تحویل مراجع قضایی شده و با قرار قضایی روانه زندان شدند.

کاظم زاده در خاتمه گفت: از عموم مردم درخواست داریم که در صورت مشاهده افراد مشکوک که منجر به قطع ناخواسته و بی مقدمه برق شدند مراتب را سریعا به اداره توزیع برق و مرکز فورت های پلیش 110 فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان گزارش تا ماموران بتوانند با حضور به موقع خود و انجام اقدامات پلیسی لازم مجرمین را در سریعترین زمان ممکن دستگیر و تحویل مراجع قضایی نمایند.