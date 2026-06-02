سارقان سابقه دار در دامغان دستگیر شدند؛ اعتراف به ۱۱ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامحسین عرب بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی دامغان از دستگیری سارقان سابقه دار غیربومی در این شهرستان خبر داد

وی افزود: با توجه به وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در دامغان موضوع در دستور کار کارکنان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دامغان گفت: با انجام کارهای فنی و پلیسی سه نفر سارق سابقه دار و غیربومی شناسایی و در حین سرقت در یکی از معابر شهری دستگیر شدند.

عرب اعلام‌ کرد: متهمان در بازجویی پلیس به ۱۱ فقره سرقت کابل و سیم برق اعتراف کردند که با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.