به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عربی به ویژه شبکه های اسکای نیوز عربی، العربیه و الجزیره از صبح امروز با انتشار تصاویری مدعی شدند: ارتش سوریه با استفاده از تسلیحات شیمیایی منطقه الغوطه را هدف حمله قرار داده است.

این رسانه ها با انتشار تصاویری اعلام کردند که در این حمله صدها نفر کشته شده اند.

"احمد الجربا" رئیس ائتلاف مخالفان سوری نیز در گفتگو با العربیه خواستار حضور بازرسان سازمان ملل متحد در محل وقوع حمله شیمیایی شد.

این در حالی است که انتشار این خبر با ورود بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به سوریه همزمان شده است. از طرفی ارتش سوریه طی روزهای اخیر پیشرویهای بسیار خوبی در مناطق مختلف این کشور به ویژه منطقه الغوطه دمشق داشته است.

براین اساس، با توجه به وقایع گذشته پیش بینی می شود جبهه رسانه ای ضدسوری با انتشار این گونه اخبار در تلاش برای تحت فشار قرار دادن دولت سوریه از طریق متهم کردن ارتش به دست داشتن در این حادثه باشند.

از سوی دیگر، تلویزیون سوریه انتشار اخبار در زمینه استفاده از تسلیحات شیمیایی در منطقه الغوطه را تکذیب کرد.

"احمد صوان" تحلیلگر مسائل سیاسی در سوریه نیز در گفتگو با روسیا الیوم استفاده از تسلیحات شیمیایی را "دروغهای ساختگی مخالفان" عنوان کرد.

البته پیش از این نیز سابقه داشته که تروریستها در سوریه با مشاهده پیشرویهای ارتش و در پی شکستهای متعدد خود با رقم زدن قتل عامهای وحشیانه در صدد متهم کردن نظام سوریه به ارتکاب این گونه اقدامات باشند.