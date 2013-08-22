به گزارش خبرگزاری مهر ، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری اظهار کرد: ناوگروه بیست و هفتم نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سبلان و ناو بالگردبر خارک به ماموریت برون مرزی اعزام شد.



وی ادامه داد: ناوگروه بیست و ششم نیروی دریایی ارتش که متشکل از ناو لجستیک بندرعباس و ناوشکن جمهوری اسلامی ایران الوند بود، دوشنبه پس از بازگشت از خلیج عدن در بندرعباس پهلو گرفت و متعاقب آن ناوگروه بیست و هفتم ماموریت خود را آغاز کرد.



وی همچنین گفت: این ناوگروه در مدت ماموریت خود در خلیج عدن، دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و شمال اقیانوس هند، در راستای تامین امنیت شناورهای تجاری و نفتکش کشورمان فعالیت کرده و از بنادر جیبوتی و سلاله عمان نیز بازدید کرد.



فرمانده نیروی دریایی ارتش در ادامه با اشاره به دیدارش از نمایشگاه دریایی که اخیرا با حضور جمهوری اسلامی ایران در کشور روسیه برپا شده بود، اظهارکرد: این سفر دستاوردهای مهمی برای کشورمان داشت که از جمله می‌توان به توانمندی‌های متخصصان ایرانی در عرصه دفاعی در مقایسه با سایر کشورها اشاره کرد.



وی افزود: هنگامی که از غرفه‌های کشورهای مختلف دیدار کردیم به خود بالیدیم که به لطف خدا و همت جوانان کشورمان، توانمندی‌های فراوانی داریم و توانسته‌ایم با استفاده از متخصصان داخلی در زمینه طراحی و تولید تجهیزات مورد نیاز بخش‌های دفاعی از جمله در عرصه دریایی جایگاه خوبی در دنیا کسب کنیم.