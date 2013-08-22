جنایت هولناک مرد شیشه ای در جنوب تهران / اعدام 6 محکوم به مرگ در ملاءعام

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین خبر این هفته مربوط به قتل زن جوان به دست همسرش و خودکشی قاتل پس از این جنایت بود. ماموران کلانتری کوی نصر پس از اطلاع از قتل زنی در منطقه گيشا - انتهاي خيابان هفدهم راهی محل حادثه شده و با جسد غرق در خون زهرا 49 ساله رو به رو شدند که با ضربه های چاقو از پا درآمده بود. در فاصله چند متری این زن نیز جسد نیمه جان همسرش قرار داشت که او نیز با ضربه های چاقو مجروح شده بود. در ادامه مجتبی 52 ساله به بیمارستان منتقل شد که بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.بررسی های ماموران نشان داد، این زوج از مدتی قبل با هم احتلاف داشتند که مجتبی شب حادثه پس از قتل همسرش اقدام به خودزنی کرده بود.

فوتبالیست جوان قربانی گروگانگیری مرگبار

در این هفته ماجرا ربودن و قتل بازیکن سابق تیم ملی نونهالان به رسانه ها کشیده شد. امید دربندی 14 مرداد امسال از سوی افرادی ناشناس روبده شد و 19 مرداد جسد او در چاهی در حوالی کهریزک کشف شد. پدر این بازیکن فوتبال درباره حادثه گفت: گروگانگیران برای آزادی پسرم مبلغ 110 میلیون تومان خواسته بودند که ما 10 میلیون تومان را در مرحله اول پرداخت کردیم. آدم ربایان از هرات افغانستان زنگ می زدند که به یک باره تماس آنها قطع شد و پلیس جسد پسرم را در چاهی در حوالی کهریزک کشف کرد.در حال حاضر تحقیقات برای دستگیری گروگانگیران ادامه دارد.

قتل خواهر به خاطر سوءظن

پسر جنایتکار که به خاطر سوء ظن خواهرش را به قتل رسانده بود، در این هفته لب اعتراف گشود. چندی قبل ماموران پلیس آگاهی شهرستان کازرون در جریان کشف جسد زن جوانی در یکی از جاده های اطراف این شهر قرار گرفتند. تیم پلیسی پس از حضور در محل دریافتند، جسد متعلق به زن جوانی است که با ضربه های چاقو از پا درآمده و عامل یا عاملان جنایت جسد را پس از قتل در آن منطقه رها کرده اند. همزمان با این جنایت خانواده زن جوانی به نام نیلوفر با مراجعه به پلیس از ناپدید شدن مرموز دخترشان خبر دادند که با بررسی این شکایت مشخص شد جسد کشف شده متلق به نیلوفر است.با شناسایی هویت مقتول روند رسیدگی به این پرونده وارد مرحله تازه ای شد. تجسس های پلیس نشان داد، زن جوان چند ماه قبل به دلیل اختلافاتی که با همسرش داشت از او جدا شده بود. از سوی دیگر نیلوفر به خاطر رفتارش رابطه خوبی با خانواده اش نداشت و با یکی از برادرانش چند بار درگیر شده بود. ماموران با کشف این سرنخ تحقیقات را بر روی خانواده زن جوان متمرکز کردند که یکی از برادرهایش به قتل اعتراف کرد و گفت: رفتارهای خواهرم پس از جدایی از همسرش باعث آبروریزی ما شده بود. چند بار به او تذکر دادم اما هیچ تغییری در رفتارش نداد. روز حادثه یکی از بستگانمان به خانه ما آمد و به من گفت تو اگر غیرت داشتی نمی گذاشتی خواهرت آبرویتان را ببرد. با این شنیدن این حرف ها عصبانی شدم و با ضربه های چاقو خواهرم را کشتم. بعد هم جسدش را در حاشیه جاده رها کردم.

جنایت هولناک در جنوب تهران

سحرگاه سه شنبه این هفته مرد شیشه ای در جنوب تهران جنایتی هولناک را رقم زد. اين فرد به نام مازيار 35 ساله که به علت اختلافات خانوادگي با همسرش درگير شده بود ، همسر و دخترش را مجروح و در ادامه دختر پنج ساله اش به نام "مهلا" را از پنجره به بيرون پرتاب کرد .در حاليکه مازيار قصد داشت تا پس از ارتکاب اولين جنايت از محل متواري شود ، در داخل راه پله هاي ساختمان با صاحبخانه خود به نام "اعظم" که به همراه دو فرزندش به نام هاي علي 15 ساله و بهاره 7 ساله در راه پله ساختمان حضور داشت درگير و هر سه نفر آنها را نيز با چاقو مجروح کرد که به علت شدت جراحت هاي وارد شده ، بهاره نيز فوت کرد.

با وقوع دو جنايت و در شرايطي که متهم قصد داشت تا همچنان از محل جنايت متواري شود ، مأموران گشت کلانتري 116 مولوي که از طريق مرکز فوريت هاي پليسي در جريان خبر درگيري منجر به جنايت و پرت شدن دختربچه 5 ساله از طبقه دوم ساختمان قرار گرفته بودند ، در محل حاضر شدند . با وجود حضور مأموران در محل و در شرايطي که متهم قصد داشت با استفاده از سلاح سرد اقدام به مجروح کردن مأموران کند تا از محل متواري شود ، مأموران با رعايت قانون بکارگيري سلاح وي را از ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار داده و دستگير کردند .

بازگشت محمدطه به خانه

در کنار اخبار تلخ این هفته بازگشت محمدطه به خانه باعث شادی بسیاری از هموطنان شد. محمدطه هشت ماهه 29 خرداد امسال زمانی که مادرش مشغول خرید عروسک بود ربوده شد. بررسی های پلیس نشان داد، زنی با مانتوی بنفش محمدطه را از داخل کالاسکه ربوده و همراه خود برده است. در ادامه عکس و مشخصات محمد طه در رسانه ها منتشر شد و پدر و مادر او در برنامه ماه عسل از غم دوری کودک خود گفتند. در حالی که تحقیقات برای دستگیری زن کودک ربا ادامه داشت، شامگاه 26 خرداد محمدطه در شبستان مسجد امام رضا(ع) پیدا شد و پس از 59 روز به خانه بازگشت.

برخورد قاطع دستگاه قضا با مجرمان خشن

در حالی که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خود با خبرنگاران از برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مجرمان خشن، متجاوزان و جنایتکاران خبر داده بود، در این هفته شاهد اعدام شش متجاوز، قاتل و قاچاقچی مواد مخدر در شهرهای مختلف بودیم .

نخستین اعدام روز شنبه در کرج اجرا شد. سه پسر شیطان صفت که در پوشش مسافربر دختران را در کرج ربوده و مورد آزار و اذیت قرار می داند در سه منطقه کرج اعدام شدند. سه پسر تبهکار علاوه بر تجاوز ، از 13 مرد نیز زورگیری کرده بودند.

عامل جنایت آناخاتون تبریز نیز روز چهارشنبه در محل جنایت به دار مجازات آویخته شد. مرد جنایتکار دی ماه سال گذشته برای سرقت هفت گرم طلا، دختر شش ساله را ربوده و به قتل رساند. پس از تائید حکم قصاص قاتل ، صبح روز چهارشنبه حکم قصاص در محل قتل اجرا شد.

روز چهارشنبه مرد جنایتکاری که در جریان آدم ربایی مرگبار مرتکب قتل شده بود در جهرم به دار مجازات آویخته شد.

آخرین اعدامی این هفته نیز یک قاچاقچی موادمخدر بود که بیش از پنج کیلو کراک همراه خود داشت. او صبح روز پنج شنبه در هندیجان به دار آویخته شد.