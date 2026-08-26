تعامل دولت و سپاه موتور محرک پیشرفت مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی عصر چهارشنبه در نشست سپاه کربلا با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت، از نقشآفرینیها و حمایتهای سپاه در عرصههای مختلف قدردانی کرد.
وی تعامل و همراهی دولت و سپاه را بازوی محرک پیشرفت استان دانست و اظهار کرد: تقارن هفته دولت با هفته وحدت، پیامآور انسجام، همدلی و کار جهادی است.
استاندار مازندران افزود: امروز سپاه پاسداران نهتنها در عرصه تأمین امنیت پایدار، بلکه در میدان محرومیتزدایی، فعالیتهای عمرانی و فرهنگی نیز در کنار دولت و مردم برای خدمترسانی به مردم ولایتمدار مازندران حضور دارد.
سپاه با تمام توان در کنار خادمان ملت است
در ادامه این دیدار، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه کربلا مازندران ضمن عرض خیرمقدم و تبریک هفته دولت به دولتمردان و خادمان ملت در استان، بر آمادگی کامل این نهاد برای پشتیبانی از برنامههای توسعهمحور استانداری تأکید کرد.
وی با اشاره به رسالت مشترک مسئولان در جلب رضایت عمومی گفت: سپاه کربلا همواره خود را خادم مردم و در کنار دولت میداند.
سردار موحد افزود: در شرایط کنونی، وحدت رویه و یکپارچگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای نظامی و امنیتی، سدی محکم در برابر توطئههای دشمنان و فرصتی برای حل مشکلات معیشتی و اجتماعی مردم است.
تأکید بر هماهنگی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی
مصطفی سوادکوهی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران نیز در بخش دیگری از این نشست گزارشی اجمالی از وضعیت استان ارائه کرد.
وی بر اهمیت هماهنگی و تبادل نظر مستمر شورای تأمین و مجموعه سپاه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشبرد طرحهای فرهنگی تأکید کرد.
نظر شما