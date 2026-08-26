۴ دستگاه بازوی بارگیری مواد نفتی در بنادر امیرآباد و نوشهر ساخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی امروز (چهارشنبه، ۴ شهریور) به‌صورت برخط در سایر استان‌ها توسط معاونان وزیر راه و شهرسازی و با حضور مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

بازوند: ۱۳۰ کیلومتر از کریدور ساحلی جنوب افتتاح شد

پس از ارائه گزارش پروژه‌های آماده بهره‌برداری از سوی فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، در استان هرمزگان با بیان اینکه ۶۷ پروژه با ارزش بیش از ۱۸.۵ همت در حوزه وزارت راه و شهرسازی به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: بخشی از این پروژه‌ها شامل ساخت هزار و ۵۲۱ واحد مسکونی نهضت ملی مسکن و واگذاری هزار قطعه زمین در راستای طرح جوانی جمعیت است.

وی افزود: ایمن‌سازی، نگهداری و بهسازی راه‌ها و ابنیه فنی در قالب ۵۵ پروژه در حوزه راهداری، تعمیرات اساسی در بندر شهید رجایی و ساخت و توسعه راه‌ها در محورهای مختلف، به‌ویژه کریدورهای تعریف‌شده، از دیگر پروژه‌هایی است که به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرعامل شرکت ساخت با اشاره به کریدور ساحلی جنوب بیان کرد: این کریدور که از چهار استان خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان عبور می‌کند، یکی از ۱۱ کریدور بزرگراهی کشور است و طول آن بیش از هزار و ۸۵۰ کیلومتر است.

وی تصریح کرد: امروز ۱۳۰ کیلومتر از این کریدور در سراسر این استان‌ها به بهره‌برداری می‌رسد که از این میزان، ۶۰ کیلومتر در استان هرمزگان قرار دارد.

بازوند در پایان با اشاره به شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: همگان می‌دانند که این پروژه‌ها در حالی به ملت شریف ایران تقدیم می‌شود که تاریخ گواهی خواهد داد دولت عهده‌دار مسئولیت در این دوره، هر آنچه بحران و تنگنا بود یکجا و با هم تجربه کرد، اما پای عهد خدمت بی‌منت خود به مردم ماند و لحظه‌ای پا پس نکشید.

اکبری: خط ریلی سه کیلومتری معدن سنگ بالاست افتتاح می‌شود

در ادامه مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از شهرستان ساوه در استان مرکزی، گفت: یک زیرگذر در بزرگراه همدان به ساوه به‌عنوان نمونه‌ای از پروژه‌های اصلاح نقاط حادثه‌خیز کشور انتخاب شده و امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

وی افزود: حدود ۱۸۰ پروژه مشابه برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز در سطح کشور و در استان‌های مختلف اعلام شده که امروز با دستور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری خواهد رسید.

اکبری بیان کرد: علاوه بر این، در استان مرکزی چهار پروژه بهسازی بزرگراه‌ها، راه‌های اصلی و آزادراهی استان و همچنین دو تقاطع دیگر در محور اراک به سمت فرمهین، مجموعا به ارزش ۳۶۰ میلیاردتومان افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: خط ریلی معدن سنگ بالاست به طول سه کیلومتر و با ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از جمله پروژه‌های استان مرکزی است که امروز به بهره‌برداری می‌رسد.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به پروژه‌های حوزه مسکن در استان مرکزی تصریح کرد: بهره‌برداری از سه هزار و ۵۴۲ واحد مسکونی شهری، روستایی و خودمالکی، واگذاری زمین به ۷۰۰ نفر در چارچوب قانون جوانی جمعیت و همچنین تأمین ۱۵۰ واحد مسکونی برای زوج‌های جوان در طرح استیجار، از دیگر پروژه‌های امروز استان مرکزی است.

وی یادآور شد: در مجموع حدود ۱۸۱ نقطه حادثه‌خیز در بخش راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اصلاح شده و به بهره‌برداری می‌رسد. همچنین حدود هفت هزار کیلومتر از بزرگراه‌ها و راه‌های اصلی و کریدوری کشور طی ماه‌های اخیر بهسازی و آسفالت شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: امروز نیز گزارش گرفتم و حدود ۲۵۰ گروه پخش آسفالت در حال ادامه فعالیت هستند تا پایان فصل کاری بتوانیم وضعیت کریدورهای اصلی کشور را به وضعیت مطلوب نزدیک کنیم.

شکیبی‌نسب: ۲ شناور امداد و نجات دریایی ساخت داخل به بهره‌برداری می‌رسد

محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در ادامه این مراسم به‌صورت برخط از استان مازندران با بیان اینکه ۱۵۸ پروژه به ارزش ۲۳ همت در این استان به بهره‌برداری می‌رسد، گفت: این پروژه‌ها با هدف ایجاد رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی اجرا شده‌اند.

وی افزود: بهره‌برداری از دو فروند شناور چندمنظوره امداد و نجات دریایی که ساخت داخل کشور هستند، از جمله این پروژه‌هاست. ارزش طراحی و ساخت این شناورها ۴۳۰ میلیارد تومان است.

شکیبی‌نسب بیان کرد: طراحی و ساخت چهار دستگاه بازوی بارگیری دریایی (loading arm) برای تخلیه و بارگیری مواد نفتی نیز به ارزش ۲۴۰ میلیارد تومان در بنادر امیرآباد و نوشهر تعریف شده است.

وی ادامه داد: تعریض محور باری‌کلا - گهرباران در بندر امیرآباد به طول ۳.۵ کیلومتر و با ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان نیز از دیگر پروژه‌های آماده بهره‌برداری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به پروژه‌های حوزه مسکن استان مازندران اظهار کرد: بهره‌برداری از چهار هزار و ۸۱۰ واحد مسکونی شامل هزار و ۹۱۵ واحد شهری و دو هزار و ۸۹۵ واحد روستایی با ارزش ۱۸ همت و همچنین واگذاری ۱۵۰ قطعه زمین در راستای طرح جوانی جمعیت، از دیگر پروژه‌های این استان است.

وی گفت: بهره‌برداری از محورهای مواصلاتی استان به طول مجموع ۱۱ کیلومتر و با ارزش دو هزار میلیارد تومان نیز انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان بنادر تصریح کرد: اجرای شبکه زهکشی، جمع‌آوری آب‌های سطحی و شبکه فاضلاب فرودگاه ساری به طول ۴۰ کیلومتر و با ارزش هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان از دیگر طرح‌های آماده بهره‌برداری است.

شکیبی‌نسب در پایان خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از ایستگاه و بویه هواشناسی بندر نوشهر با ارزش ۱۸ میلیارد تومان و همچنین ۱۴۶ پروژه در زمینه رفع نقاط پرحادثه و بهسازی با ارزش هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان نیز امروز در استان مازندران انجام می‌شود.