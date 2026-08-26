وجود ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی و ۷۰۰ اثر در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ولدی روز چهارشنبه در نشست نخبگان بروجرد با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، گفت: نگاه ویژه استاندار لرستان به تقویت سرمایه اجتماعی یکی از ظرفیتهای مهم استان برای حرکت بر اساس سند توسعه استان است.
وی با بیان اینکه این نگاه باعث ایجاد مجمع مشورتی استان بهعنوان یک نهاد مردم محور شدهاست، تصریح کرد: این مجمع با ۱۱ کمیته تخصصی و متشکل از ۲۷۰۰ نفر عضو که از صاحب نظران استان در بخشهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... هستند، نقش موثری در تقویت سرمایه اجتماعی در استان دارد.
فرماندار ویژه بروجرد اظهارداشت: از سوی دیگر برنامه محوری استاندار لرستان با طراحی پروژههای پیشران و اولویت دار سبب شدهاست تا ۱۰۷ پروژه به عنوان پیشران و ۴۸۷ پروژه بهعنوان اولیت دار تدوین شود که نظارت کلی بر روند اجرای آنها نیز صورت میگیرد.
ولدی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیتهای این شهرستان گفت: بروجرد از موقعیت های تجاری و اقتصادی ویژهای برخوردار است، به نحوی که ۶۰درصد صنایع استان در بروجرد مستقر هستند.
وی افزود: با تلاش استاندار و نمایندگان شهرستان، صنایع بروجرد پویا و فعال هستند و بهعنوان قطب تولید و صادرات دارو در استان فعال هستند.
فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به ظرفیتهای تاریخی و طبیعی این شهرستان تصریح کرد: بروجرد ۷۰۰ اثر تاریخی و ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی دارد که بافت فرسوده و تاریخی بروجرد نیازمند حمایت است.
ولدی اظهار داشت: بروجرد شهر ملی ورشو است و باید با کمک دستگاههای مرتبط به شهر جهانی ورشو تبدیل بشود.
نظر شما