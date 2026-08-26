به گزارش خبرنگار مهر، رامین الماسی ظهر چهارشنبه در آیین بهره‌برداری از ۱۸ کیلومتر پروژه چهاربانده‌سازی محور سنقر ـ میانراهان که به نام «شهید ایزدی» مزین شده است، اظهار کرد: طول این مسیر از بیستون تا میانراهان و از سنقر تا میانراهان حدود ۲۲ کیلومتر است که چهار کیلومتر آن در سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسیده و ۱۸ کیلومتر باقی‌مانده نیز امروز افتتاح شد.

وی ارزش اجرای این پروژه را حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: چهار شرکت پی‌سازان کلهر، جهاد نصر، بتن‌شیب غرب و دران‌فن در اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه درباره ادامه مسیر میانراهان تا بیستون گفت: از ۲۶ کیلومتر باقی‌مانده این محور، چهار کیلومتر آسفالت شده و عملیات آسفالت سه کیلومتر دیگر نیز در حال انجام است و پیمانکاران در سایر بخش‌ها مشغول فعالیت هستند.

الماسی تأمین منابع مالی و انجام تملک‌ها را از مهم‌ترین چالش‌های ادامه این پروژه عنوان کرد و افزود: با برنامه‌ریزی و تمرکز بیشتر امیدواریم عملیات اجرایی این محور با سرعت مناسبی ادامه پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد سه سال گذشته اداره‌کل راه و شهرسازی استان اظهار کرد: طی این مدت، ۱۰۷.۵ کیلومتر به طول راه‌های اصلی و بزرگراه‌های کرمانشاه افزوده شده یا خواهد شد که بخشی از این مسیرها پیش از این افتتاح شده، بخشی امروز به بهره‌برداری می‌رسد و بخش دیگری نیز طی ماه‌های آینده آماده افتتاح خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه از محور اسلام‌آبادغرب ـ پلدختر به طول حدود ۱۳ کیلومتر، بزرگراه قصرشیرین به طول ۲۶ کیلومتر، محور نهاوند به طول هشت کیلومتر، محور سرکان به طول چهار کیلومتر، محور ثلاث باباجانی ـ جوانرود به طول ۱۵ کیلومتر، تونل سیاه‌طاهر به طول ۱.۱ کیلومتر و محور سنقر ـ کامیاران به طول ۷.۵ کیلومتر به عنوان بخشی از این پروژه‌ها نام برد.

الماسی ادامه داد: در محور اسلام‌آبادغرب ـ پلدختر، پنج کیلومتر زیر بار ترافیکی رفته و هشت کیلومتر دیگر نیز آماده بهره‌برداری خواهد شد. همچنین پنج کیلومتر از محور سنقر ـ کامیاران آماده بهره‌برداری است.

وی گفت: مجموع این اقدامات به طور میانگین سالانه حدود ۳۶ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه را شامل می‌شود؛ این در حالی است که میانگین احداث راه‌های اصلی و بزرگراه در استان کرمانشاه طی ۴۶ سال گذشته حدود ۱۰ کیلومتر در سال بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تأکید کرد: این آمار تنها مربوط به اقدامات اداره‌کل راه و شهرسازی است و پروژه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل نیز به این ظرفیت افزوده می‌شود که از جمله آنها می‌توان به حدود ۳۰ کیلومتر آزادراه آماده بهره‌برداری اشاره کرد.

الماسی در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار کرمانشاه، نمایندگان استان، مجموعه شورای نظارتی و عوامل اجرایی پروژه‌ها، گفت: نامگذاری پروژه‌های راه‌سازی و طرح‌های نهضت ملی مسکن به نام شهدا، برکت و معنویت ویژه‌ای به این طرح‌ها بخشیده است.