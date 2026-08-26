 استقرار عدالت نیازمند همراهی همه قوا و مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی در مراسم تکریم و معارفه رؤسای دادگستری استان زنجان، با بیان اینکه انفاق و احسان زمانی در جامعه معنا پیدا می‌کند که عدالت در آن مستقر باشد، اظهار کرد: اگر عدالت در جامعه حاکم نباشد، حتی کارهای خیر نیز نمی‌توانند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه رعایت عدالت باید از رفتارهای فردی و اجتماعی آغاز شود، افزود: اگر فردی صف نانوایی را رعایت نکند و با بی‌عدالتی نان تهیه کند و سپس همان نان را احسان کند، این احسان در جایگاه واقعی خود قرار نمی‌گیرد؛ همچنین کسی که از راه دزدی مالی به دست می‌آورد و از آن انفاق می‌کند، انفاق او فاقد اثر و ارزش حقیقی خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان، قوه قضاییه و دستگاه قضایی را رکن اساسی اجرای عدالت در جامعه دانست و تصریح کرد: اگر سایر قوا، دستگاه‌های حاکمیتی و مردم در این مسیر همراهی و همکاری نکنند، قوه قضاییه به‌تنهایی نمی‌تواند عدالت را در جامعه مستقر کند.

حسینی ادامه داد: اگر فردی که در رأس دستگاه قضایی قرار گرفته است، با توصیه‌های مختلف برای رعایت حال قوم‌وخویش، فامیل، دوست، حزب و گروه مواجه شود و عده‌ای بخواهند افراد مورد نظر خود را بر سر کار بیاورند و از مواهبی برخوردار کنند که شایسته آن نیستند، عدالت محقق نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه تحقق عدالت نیازمند مسئولیت‌پذیری عمومی است، گفت: اگر قرار است عدالت در جمهوری اسلامی ایران استقرار پیدا کند، همه ما باید سفیر این مفهوم و فرهنگ متعالی باشیم و در رفتار و عملکرد خود به آن پایبند بمانیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به ضرورت ارتباط و هم‌افزایی میان مدیران و مسئولان در سطوح مختلف، اظهار کرد: اگرچه ارتباطات در سطح ملی به‌صورت هفتگی برقرار است، اما امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است قوای سه‌گانه با یکدیگر متحد باشند و دولت و ملت نیز در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی بر ضرورت حل مسائل از طریق گفت‌وگو و تعامل میان مسئولان تأکید کرد و گفت: لازم نیست برخی مسائلی را که می‌توانیم در اتاق و جلسات صمیمی با یکدیگر مطرح و حل کنیم، مانند برخی دوره‌ها از طریق جراید و تریبون‌های عمومی بیان کنیم.

حسینی افزود: اگر ارتباط میان مسئولان قوی باشد، می‌توان مشکلات را در جلسات داخلی و با گفت‌وگو حل کرد و آنچه از تریبون‌های عمومی اعلام می‌شود، باید موجب ایجاد امید در جامعه و کاشتن یأس در دل دشمن باشد.

وی ابراز امیدواری کرد دوران خدمت مدیران و رؤسای جدید نیز سرشار از تعامل، هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌ها باشد و تصریح کرد: این تعامل باید ضمن حفظ استقلال قوا، به‌گونه‌ای شکل بگیرد که زمینه خدمت بهتر به مردم، حل مسائل و تحقق عدالت در جامعه فراهم شود.

حقوق عامه باید با تمام ابعاد آن مورد توجه دستگاه قضایی استان زنجان قرار گیرد

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: بازآرایی در عملکرد، فرایندها، رویکردها و ساختار قوه قضاییه با هدف تحقق عدالت، تسریع در رسیدگی‌ها، افزایش دقت و تسهیل دسترسی مردم به عدالت قضایی، از محورهای اصلی برنامه این مجموعه خواهد بود.

محبوب افراسیاب با اشاره به ضرورت بازآرایی در عملکرد دستگاه قضایی افزود: مقام معظم رهبری بر بازآرایی عملکرد تأکید کرده‌اند و این موضوع از منظر تحلیل‌های علمی در چند محور قابل بررسی است که در جلسات تخصصی، مبنای کار همکاران دستگاه قضایی استان قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: بازآرایی در عملکرد به معنای بازآرایی سیستمی است؛ در یک سیستم مطلوب اسلامی، آنچه دستگاه قضایی پردازش می‌کند و به عنوان محصول به جامعه ارائه می‌دهد، باید عدالت باشد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: امروز در ادبیات علمی و نسخه‌های مدیریتی دنیای مدرن نیز موضوع بهبود سیستم و عملکرد، یکی از مباحث اصلی است و مقام معظم رهبری با تأکید بر این مسئله، بر یکی از مسائل اصلی جامعه تاکید دارند.

افراسیاب، بازآرایی در فرایندها را دومین محور مورد توجه عنوان کرد و گفت: بازآرایی باید در رویکردها و تمام ساختار قوه قضاییه نیز مورد توجه قرار گیرد، به نحوی که مردم، دستگاه قضایی را مأمن و محل مراجعه خود بدانند و احساس کنند هرگاه حقی از آنان ضایع شد، می‌توانند برای احقاق حق به این دستگاه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه تغییر در نگرش و برنامه‌های راهبردی ضروری است، افزود: یکی از اصول کلی برنامه‌ها، تغییر رویکرد از نتیجه‌محور بودن صرف دادرسی‌ها به فرایندمحور بودن است که این موضوع نیازمند کار تخصصی و دقیق است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: دادرسی باید توأم با سرعت و دقت باشد و دسترسی آسان مردم به عدالت قضایی نیز به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.

افراسیاب، جراحی اساسی و معنادار در فرایندهای دادرسی را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد و افزود: در استان زنجان باید فرایندهای دادرسی به گونه‌ای اصلاح شود که تمام پرونده‌های معوق و مسن و آنچه در اصطلاح جدید «قرمز و خاکستری» نامیده می‌شود، در نزدیک‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

وی همچنین بر توجه جدی به حقوق عامه تأکید کرد و گفت: حقوق عامه باید با تمام ابعاد آن مورد توجه دستگاه قضایی استان قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان، تعامل تکلیف‌مدارانه با دولت را از دیگر محورهای برنامه خود برشمرد و گفت: دستگاه قضایی باید در جهت ارائه مساعدت‌های حقوقی به دولت برای رفع موانع تولید و توزیع تلاش کند.

افراسیاب افزود: این تعامل باید در چارچوب وظایف و تکالیف قانونی و با هدف کمک به رفع مشکلات و موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی استان انجام شود.

وی همچنین از تلاش برای تأمین بخشی از رفاهیات کارکنان قضایی و اداری خبر داد و گفت: تلاش حداکثری برای تأمین بخشی از رفاهیات همکاران اداری و قضایی، از دیگر برنامه‌های مورد توجه خواهد بود.

رئیس کل جدید دادگستری استان زنجان با اشاره به آغاز مسئولیت خود در استان زنجان گفت: از همین لحظه دست نیاز به سوی تمام همکاران اداری و قضایی استان زنجان دراز می‌کنم و به شدت نیازمند مساعدت و همکاری شما عزیزان هستم.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری و همدلی مجموعه قضایی استان خاطرنشان کرد: تحقق برنامه‌ها نیازمند همراهی همه همکاران اداری و قضایی است و امیدوارم با اتکا به ظرفیت‌های موجود و در چارچوب سیاست‌های قوه قضاییه، گام‌های مؤثری برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم استان زنجان برداشت.