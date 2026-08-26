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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

 استقرار عدالت نیازمند همراهی همه قوا و مردم است

 استقرار عدالت نیازمند همراهی همه قوا و مردم است

زنجان- نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان گفت: همه قوا، دستگاه‌های حاکمیتی و مردم باید برای تحقق این فرهنگ متعالی و مقابله با فساد و تبعیض همراه و همدل باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مصطفی حسینی در مراسم تکریم و معارفه رؤسای دادگستری استان زنجان، با بیان اینکه انفاق و احسان زمانی در جامعه معنا پیدا می‌کند که عدالت در آن مستقر باشد، اظهار کرد: اگر عدالت در جامعه حاکم نباشد، حتی کارهای خیر نیز نمی‌توانند جایگاه واقعی خود را پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه رعایت عدالت باید از رفتارهای فردی و اجتماعی آغاز شود، افزود: اگر فردی صف نانوایی را رعایت نکند و با بی‌عدالتی نان تهیه کند و سپس همان نان را احسان کند، این احسان در جایگاه واقعی خود قرار نمی‌گیرد؛ همچنین کسی که از راه دزدی مالی به دست می‌آورد و از آن انفاق می‌کند، انفاق او فاقد اثر و ارزش حقیقی خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان، قوه قضاییه و دستگاه قضایی را رکن اساسی اجرای عدالت در جامعه دانست و تصریح کرد: اگر سایر قوا، دستگاه‌های حاکمیتی و مردم در این مسیر همراهی و همکاری نکنند، قوه قضاییه به‌تنهایی نمی‌تواند عدالت را در جامعه مستقر کند.

حسینی ادامه داد: اگر فردی که در رأس دستگاه قضایی قرار گرفته است، با توصیه‌های مختلف برای رعایت حال قوم‌وخویش، فامیل، دوست، حزب و گروه مواجه شود و عده‌ای بخواهند افراد مورد نظر خود را بر سر کار بیاورند و از مواهبی برخوردار کنند که شایسته آن نیستند، عدالت محقق نخواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه تحقق عدالت نیازمند مسئولیت‌پذیری عمومی است، گفت: اگر قرار است عدالت در جمهوری اسلامی ایران استقرار پیدا کند، همه ما باید سفیر این مفهوم و فرهنگ متعالی باشیم و در رفتار و عملکرد خود به آن پایبند بمانیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به ضرورت ارتباط و هم‌افزایی میان مدیران و مسئولان در سطوح مختلف، اظهار کرد: اگرچه ارتباطات در سطح ملی به‌صورت هفتگی برقرار است، اما امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است قوای سه‌گانه با یکدیگر متحد باشند و دولت و ملت نیز در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی بر ضرورت حل مسائل از طریق گفت‌وگو و تعامل میان مسئولان تأکید کرد و گفت: لازم نیست برخی مسائلی را که می‌توانیم در اتاق و جلسات صمیمی با یکدیگر مطرح و حل کنیم، مانند برخی دوره‌ها از طریق جراید و تریبون‌های عمومی بیان کنیم.

حسینی افزود: اگر ارتباط میان مسئولان قوی باشد، می‌توان مشکلات را در جلسات داخلی و با گفت‌وگو حل کرد و آنچه از تریبون‌های عمومی اعلام می‌شود، باید موجب ایجاد امید در جامعه و کاشتن یأس در دل دشمن باشد.

وی ابراز امیدواری کرد دوران خدمت مدیران و رؤسای جدید نیز سرشار از تعامل، هم‌افزایی و همکاری میان دستگاه‌ها باشد و تصریح کرد: این تعامل باید ضمن حفظ استقلال قوا، به‌گونه‌ای شکل بگیرد که زمینه خدمت بهتر به مردم، حل مسائل و تحقق عدالت در جامعه فراهم شود.

حقوق عامه باید با تمام ابعاد آن مورد توجه دستگاه قضایی استان زنجان قرار گیرد

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: بازآرایی در عملکرد، فرایندها، رویکردها و ساختار قوه قضاییه با هدف تحقق عدالت، تسریع در رسیدگی‌ها، افزایش دقت و تسهیل دسترسی مردم به عدالت قضایی، از محورهای اصلی برنامه این مجموعه خواهد بود.

محبوب افراسیاب با اشاره به ضرورت بازآرایی در عملکرد دستگاه قضایی افزود: مقام معظم رهبری بر بازآرایی عملکرد تأکید کرده‌اند و این موضوع از منظر تحلیل‌های علمی در چند محور قابل بررسی است که در جلسات تخصصی، مبنای کار همکاران دستگاه قضایی استان قرار خواهد گرفت.

 استقرار عدالت نیازمند همراهی همه قوا و مردم است

وی اظهار داشت: بازآرایی در عملکرد به معنای بازآرایی سیستمی است؛ در یک سیستم مطلوب اسلامی، آنچه دستگاه قضایی پردازش می‌کند و به عنوان محصول به جامعه ارائه می‌دهد، باید عدالت باشد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان ادامه داد: امروز در ادبیات علمی و نسخه‌های مدیریتی دنیای مدرن نیز موضوع بهبود سیستم و عملکرد، یکی از مباحث اصلی است و مقام معظم رهبری با تأکید بر این مسئله، بر یکی از مسائل اصلی جامعه تاکید دارند.

افراسیاب، بازآرایی در فرایندها را دومین محور مورد توجه عنوان کرد و گفت: بازآرایی باید در رویکردها و تمام ساختار قوه قضاییه نیز مورد توجه قرار گیرد، به نحوی که مردم، دستگاه قضایی را مأمن و محل مراجعه خود بدانند و احساس کنند هرگاه حقی از آنان ضایع شد، می‌توانند برای احقاق حق به این دستگاه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه تغییر در نگرش و برنامه‌های راهبردی ضروری است، افزود: یکی از اصول کلی برنامه‌ها، تغییر رویکرد از نتیجه‌محور بودن صرف دادرسی‌ها به فرایندمحور بودن است که این موضوع نیازمند کار تخصصی و دقیق است.

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: دادرسی باید توأم با سرعت و دقت باشد و دسترسی آسان مردم به عدالت قضایی نیز به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گیرد.

افراسیاب، جراحی اساسی و معنادار در فرایندهای دادرسی را از دیگر برنامه‌های خود عنوان کرد و افزود: در استان زنجان باید فرایندهای دادرسی به گونه‌ای اصلاح شود که تمام پرونده‌های معوق و مسن و آنچه در اصطلاح جدید «قرمز و خاکستری» نامیده می‌شود، در نزدیک‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

وی همچنین بر توجه جدی به حقوق عامه تأکید کرد و گفت: حقوق عامه باید با تمام ابعاد آن مورد توجه دستگاه قضایی استان قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان زنجان، تعامل تکلیف‌مدارانه با دولت را از دیگر محورهای برنامه خود برشمرد و گفت: دستگاه قضایی باید در جهت ارائه مساعدت‌های حقوقی به دولت برای رفع موانع تولید و توزیع تلاش کند.

افراسیاب افزود: این تعامل باید در چارچوب وظایف و تکالیف قانونی و با هدف کمک به رفع مشکلات و موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی استان انجام شود.

وی همچنین از تلاش برای تأمین بخشی از رفاهیات کارکنان قضایی و اداری خبر داد و گفت: تلاش حداکثری برای تأمین بخشی از رفاهیات همکاران اداری و قضایی، از دیگر برنامه‌های مورد توجه خواهد بود.

رئیس کل جدید دادگستری استان زنجان با اشاره به آغاز مسئولیت خود در استان زنجان گفت: از همین لحظه دست نیاز به سوی تمام همکاران اداری و قضایی استان زنجان دراز می‌کنم و به شدت نیازمند مساعدت و همکاری شما عزیزان هستم.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری و همدلی مجموعه قضایی استان خاطرنشان کرد: تحقق برنامه‌ها نیازمند همراهی همه همکاران اداری و قضایی است و امیدوارم با اتکا به ظرفیت‌های موجود و در چارچوب سیاست‌های قوه قضاییه، گام‌های مؤثری برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی و خدمت‌رسانی بهتر به مردم استان زنجان برداشت.

کد مطلب 6928863

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