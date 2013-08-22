به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گلمحمدی در نشست خبری پیش از بازی تیمهای نفت تهران و پرسپولیس که بعد از ظهر امروز در محل سازمان لیگ برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: بازی روز جمعه برای ما یک دیدار سخت خواهد بود. پرسپولیس فصل را خوب شروع کرده است. البته ما هم تیم جوان و انگیزه ای هستیم و به دنبال ارایه یک بازی خوب و کسب نتیجه خواهیم بود.
وی افزود: امیدوارم هر دو تیم یک بازی خوب و با کیفیت را ارایه کنند و این فوتبال در خور نام هر دو تیم باشد. تیم ما آمادگی روحی و بدنی خوبی دارد و خوشبختانه بازیکنان مصدوم و محروم هم نداریم. همه بازیکنان آماده انجام یک مسابقه خوب برابر پرسپولیس هستند.
سرمربی تیم نفت تهران در واکنش به ابراز گله مندی دایی از وی گفت: نمی دانم دایی چرا ناراحت است. ما دوستان قدیمی یکدیگر هستیم و با هم رفیق هستیم. ولی اگر اتفاقی رخ داده و حرفی زده شده من حاضرم که درباره آن پاسخگو باشم.
گلمحمدی افزود: خبرنگاری از من پرسید که آیا در صورت گلزنی به پرسپولیس مشت خود را گره می کنید و شادی می کنید که من هم جواب دادم این کار را نمی کنم. اصل این بحث ها بین ما وجود ندارد. به عنوان یک پرسپولیسی از دایی حمایت می کنم. پرسپولیس مال دایی، رویانیان، پروین یا من نیست. این تیم متعلق به همه مردم است.
وی ادامه داد: باید برای خوشحالی هواداران پرسپولیس از یکدیگر حمایت کنیم. در این چند سال هواداران سختی های زیادی را متحمل شدند. ما نباید آنها را ناراحت کنیم. اگر دایی از حرفهای من برداشت بد داشته است من از او عذرخواهی می کنم. دایی رفیق 22 ساله من است و هیچ وقت به خودم اجازه نمی دهم که درباره او چنین حرفهایی را بر زبان بیاورم.
سرمربی تیم نفت تهران در خصوص مشکلات مالیاش با باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: ما دوران سختی را سپری کردیم و در نیم فصل دوم فصل گذشته فشار زیادی روی من بود به همین دلیل انتظار داشتیم حداقل بعد از پایان بازیها با ما تسویه حساب میشد که این اتفاق نیفتاد. من یکی دو مصاحبه انجام دادم و آنها هم بیانیهای را صادر کردند اما امیدواریم همه چیز به خیر و خوشی تمام شود.
گلمحمدی صحبتهایش را این گونه ادامه داد: من دنبال گرفتن حقم هستم نه بیشتر، آن چه در قراردادم آمده است. البته مشکل خاصی نیست و حل میشود. اینجا باید بگویم من ممنون رویانیان بوده و هستم زیرا در دوران مدیریت او سرمربی پرسپولیس شدم و هیچ مشکلی با او نداشته و ندارم. همیشه او مانند برادر و یک مدیر در کنارم بود و در روزهای سخت به من کمک کرد امیدواریم این مساله هم به زودی حل شود.
وی در مورد انگیزههایش برای رویارویی با شش تصریح کرد: یکی از روزنامهها تیتر زده "کینه یحیی و خشم دایی" من واقعاً نمیدانم چرا باید از پرسپولیس کینه داشته باشم. من 8 سال در پرسپولیس بازی و مدتی هم مربیگری کردم هر چه در دنیای ورزشی خود دارم را مدیون این تیم هستم و همیشه خودم را مدیون پرسپولیس و هوادارانش میدانم و آرزوی موفقیت و سلامتی این تیم، مسئولان و بازیکنانش را دارم. در این شرایط چنین حرفهایی درست نیست.
سرمربی فصل پیش پرسپولیس در مورد اینکه تیم او قویتر است یا پرسپولیس تصریح کرد: تیمی که بهتر برنامههای تاکتیکی را انجام دهد و تمرکز بیشتری داشته باشد در این بازی موفق خواهد شد. الان اختلاف کیفی بین تیمها و بازیکنان لیگ برتر 10 درصد است و تفکرات و انگیزه تیمها باعث رقم خوردن بردها خواهد شد.
خبرنگاری در خصوص این که به نظر میرسد با آمدن وزیر جدید نفت تغییراتی در این باشگاه صورت گیرد، اظهار داشت: من تا کنون چنین حرفی را نشنیدم و بروز این اتفاق در باشگاه را احساس نکردم. بودجه ما مشخص است و فکر نمیکنم مشکلی هم در این بین پیش بیاید.
خبرنگاری دیگر در مورد برگزاری دیدار در ورزشگاه تختی و نداشتن هوادار یادآور شد: ما قطعاً هوادار نداریم و تمام ورزشگاه در بازی فردا در اختیار پرسپولیسیها خواهد بود. از این بابت خوشحال هستم. اینکه 10 درصد مطرح نیست و هواداران میتوانند بیایند موضوع قابل توجهی است اما امیدوارم همه آنها از این بازی لذت ببرند.
گلمحمدی صحبتهایش را این گونه ادامه داد: این که چرا بازی در آزادی برگزار نشد به خاطر این است که ما میزبان بودیم و خواستیم حداقل از 10 درصد شرایط میزبانی استفاده کنیم(با خنده). جا دارد از زحمات آقای تاج و مسئولان سازمان لیگ برای اعطای میزبانی به باشگاه ما تشکر کنیم. بازیهای لیگ رفت و برگشتی است و با برگزار شدن بازیهای هر تیم در ورزشگاه خانگی اعتبار بیشتری به لیگ داده میشود. البته بازی در آزادی و تختی برای پرسپولیس فرق نمیکند زیرا آنها تمام سکوها را پر خواهند کرد.
خبرنگاری این بحث را مطرح کرد که بازیکنان ملوان مقابل پرسپولیس ترسو بودند و زمانی که یک بازیکن پرسپولیس اخراج شد هم نتوانستند از این فرصت برای رسیدن به پیروزی استفاده کند آیا این اتفاق برای بازیکنان نفت رخ نخواهد داد؟ که وی در این خصوص تصریح کرد: من میگویم بازیکنان پرسپولیس در آن بازی قدرت خود را نشان دادند که مقابل ملوان 11 نفره با یک بازیکن کمتر پیروز شدند، اتفاقاً من همین بحث را به بازیکنانم گفتم که فردا باید شجاعانه بازی کنند. درست است پرسپولیس اسم و بازیکنان بزرگی دارد ولی تیم ما هم وابسته به جمع و گروه است.
سرمربی نفت تهران در پایان گفت: در این بازی اگر 11 بازیکن تیم بدوند میتواند در موفقیت تیم نقش مهمی را ایفا کنند. من اعتقاد زیادی به نفرات تیمم دارم و امیدواریم تیم ما و در مجموع دو تیم مسابقهای را انجام دهند که در خور و شان آنها باشد.
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