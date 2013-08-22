به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ، با توجه به برگزاری این دیدار در ورزشگاه تختی تهران و اهمیت موضوع، مهدی تاج سرپرست سازمان لیگ نیز در این جلسه حضور یافت و موضوعاتی را مطرح کرد. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، پرسپولیس با پیراهن قرمز و اعضای تیم نفت با پیراهن زرد به میدان می‌روند.

همچنین اعلام شد بازی دو تیم از ساعت 19:10 آغاز خواهد شد. پیش از این، ساعت برگزاری مسابقه 19:30 اعلام شده بود. از طرفی دیگر در حالی که مسوولان ورزشگاه تختی عنوان کرده بودند گنجایش این ورزشگاه 30 هزار تماشاگر است اما در جلسه امروز تاکید شد 22 هزار بلیت برای این بازی فروخته شود و گنجایش ورزشگاه به این میزان است.

در این جلسه مهدی تاج، به خاطر همکاری باشگاه پرسپولیس در برگزاری این دیدار در ورزشگاه تختی از مسوولان این باشگاه تشکر کرد.



