دليل نداشتن سخنران سينمايي در ديدار با وزير ارشاد/ تنشي بین اهالی سینما وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پنجشنبه 31 مرداد ماه تالار وحدت ميزبان اهالي فرهنگ بود كه اولين ديدار عمومي و صميمانه خود با علي جنتي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را داشتند.

در اين مراسم نمايندگان حوزه هاي مختلف فرهنگ و ادب چون هنرهاي تجسمي، تئاتر، موسيقي، ادبيات و رسانه سخناني را ايراد كردند ولي نماينده اي از حوزه سينما سخنراني نكرد. برخي رسانه ها اين اتفاق را به تنش ميان اهالي سينما به دليل نرسيدن به توافق براي معرفي نماينده اي براي سخنراني تعبير كردند اما همايون اسعديان رئيس كانون كارگردانان خانه سينما كه در مراسم حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر اين موضوع را رد كرد.

همایون اسعدیان رئیس کانون کارگردانان خانه سینما با بیان این مطلب درباره دلایل سخنراني نكردن نماینده اهالی سینما در نخستین دیدار علی جنتی با اهالی فرهنگ و هنر به خبرنگار مهر گفت: متولی اصلی برنامه امشب، وزارت ارشاد بوده است و این وزارتخانه به دلیل تحریم این جلسه از سوی خانه اصناف سینمای ایران صلاح دانست که هیچ سینماگری به عنوان نماینده اهالی سینما سخن نگوید.

وی در ادامه با اشاره به انتشار خبری در یکی از خبرگزاری ها مبنی بر اینکه ایجاد تنش میان سینماگران در جلسه دیدار وزیر ارشاد با هنرمندان پيش آمده است، گفت: هیچ تنشی بین اهالی سینما مبنی بر انتخاب نماینده خود برای سخنراني در جلسه دیدار وزیر ارشاد با هنرمندان نبوده است. تنها وزارت ارشاد صلاح دانست در فرصتی دیگر همه اهالی سینما با وجود اختلاف نظرهایی که دارند نزد وزیر سخن بگویند.

به گزارش خبرنگار مهر، سینماگران تنها صنفی بودند که در نخستین دیدار علی جنتی وزیر ارشاد با اهالی فرهنگ و هنر هیچ نماینده ای براي سخنراني نداشتند. همین مساله سوالاتي را مبنی بر چرایی عدم حضور نماینده سینماگران در این نشست ایجاد کرد.

قرار بود در اين جلسه محمدمهدي عسگرپور مديرعامل خانه سينما سخنراني كند كه اين امر محقق نشد.