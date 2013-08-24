محمدرضا زوار بعد از کسب مدال نقره ابوالفضل یعقوبی در دومین دوره بازی های آسیایی نوجوانان که در نانجینگ چین برگزار شد ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: یعقوبی مسابقات خود را عالی شروع کرد و دو حریف اول خود از لبنان و اردن را با اختلاف 12 امتیاز شکست داد و راهی بازی پایانی شد. حریف اردنی یکی از بهترینهای آسیا در مسابقات اندونزی بود.

وی در مورد بازی فینال هم گفت: "گان مین چو" قهرمان جهان و آسیاست که دو ماه قبل در اندونزی با 4 امتیاز اختلاف یعقوبی را شکست داده بود، در این دیدار یعقوبی برتر از حریف خود نشان داد و عالی مبارزه کرد، این کره ای یک امتیاز خود را روی دو اخطاری که داوران به یعقوبی دادند کسب کرد و مبارز ما می توانست در همان وقت قانونی کار را تمام کند ولی در نهایت با تساوی 4 بر 4 کار به راند طلایی کشید که در این راند هم در یک لحظه هر دو تکواندوکار اجرای تکنیک کردند که دستگاه الکترونیکی امتیاز حریف کره ای را ثبت کرد.

زوار ادامه داد: کارت اعتراض را به داوران دادیم و اسکوربورد بزرگ داخل سالن هم چند با صحنه اجرای تکنیک را نمایش داد . ولی در نهایت اعلام کردند که دستگاه امیتاز حریف کره ای را زودتر ثبت کرده و کاری نمی توان کرد تا ما در عین شایستگی از دست يابی به مدال طلا محروم شویم.

سرمربی تیم تکواندو نوجوانان گفت: تکواندو همیشه در مسابقات این چنینی موفق بوده، اعزام دو تکواندوکار و کسب یک مدال نقره عملکرد خوبی است. خیلی علاقمند بودیم که اولین مدال طلای کاروان ایران را کسب کنیم که متاسفانه این مهم حاصل نشد.