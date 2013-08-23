به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی پس از شکست تیم فوتبال گسترش فوتبال مقابل داماش گیلان ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: از طرف خودم از تماشاگران و اهالی فوتبال تبریز به خاطر این باخت عذرخواهی می‌کنم. فکر می‌کنم فوتبال را ما امروز بازی کردیم و تیم داماش فقط برای ضدحمله به اینجا آمده بود.

وی با بیان اینکه تیم داماش از اول تا آخر مسابقه بسته بازی کرد، افزود: ما در نیمه اول فرصت‌هایی به دست آوردیم که اگر گل می‌شد می‌توانستیم به پیروزی برسیم. متاسفانه این فرصت‌های ما به گل نرفت تا تیم داماش از دو موقعیتی که روی ضد حمله به دست آورده بود، به گل برسد.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز با اشاره به مشکلات این تیم در خط دفاع تاکید کرد: ما مشکلاتی در خط دفاع داریم و باید بازیکنان خوبی از داخل یا خارج ایران کسب کنیم اما تا آن موقع باید با این وضعیت مدارا کنیم.

وی در خصوص داوری دیدار گسترش با داماش هم افزود: بازیکنان داماش بیش از حد روی زمین می‌افتادند. من نمی‌خواهم درباره داوری زیاد صحبت کنیم ولی این داور در بازی با استقلال هم قضاوت بازی را برعهده داشت و بازی را مدام متوقف می‌کرد. نمی‌دانم وضعیت بدنی داور چگونه است که وی مدام بازی را می‌خواباند؟

خطیبی در ادامه با بیان این که داور باید یک پنالتی به سود گسترش اعلام می‌کرد، تاکید کرد: ما که کاری از دستمان بر نمی‌آید ولی امیدوارم افرادی که در فدراسیون و کمیته حضور دارند، این بازی را به دقت نگاه کنند و درباره صحنه پنالتی نظر دهند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر عملکرد ضعیف مدافعان کناری گسترش یادآور شد: از اول مسابقات دو مدافع کناری ما آن طور که می‌خواستیم انجام وظیفه نمی‌کنند چون در پست غیرتخصصی خود بازی می‌کنند. سعی می‌کنیم تا نیم فصل این دو پست را ترمیم کنیم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز درباره اینکه بازیکنان گسترش مقابل داماش یک مقدار مغرور بازی کردند: به نظرم این مسئله درست است. بازیکنان ما به خاطر بازی‌های خوبی که مقابل صبا و استقلال انجام دادند، یک مقدار مغرور شدند. شاید این باخت نقطه عطفی برای ما باشد که بازیکنانمان از غرور خارج شوند.

وی در پایان با انتقاد از دریافت گل توسط بازیکنانش یادآور شد: گل نخوردن به یک تیم شخصیت می‌دهد. دریافت گل هم به شخصیت تیمی لطمه می‌ زند. باید سعی کنیم اول گل نخوریم و بعد گل بزنیم.

خطیبی در پایان گفت: قول می‌دهم از فردا تمریناتمان را این گونه برنامه‌ریزی کنیم که اول گل نخوریم و سپس از فرصت‌هایی که به دست می‌آوریم، به نحو احسنت استفاده کنیم.

تیم فوتبال گسترش فولاد روز جمعه در چارچوب مسابقات هفته ششم لیگ برتر در تبریز مقابل تیم داماش با دو گل شکست خورد.