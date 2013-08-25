به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی در مورد شکست تیم فوتبال پرسپولیس مقابل نفت تهران اظهار داشت: به نظرم در آن بازی خوب بازی نکردیم و بچه‌ها عملکرد همیشگی را نداشتند. با این وجود ما مستحق باخت نبودیم. ما توانستیم بازی را تاحدودی کنترل کنیم اما روی یک حادثه و غافلگیری گل خوردیم. متاسفانه زمانی گل را دریافت کردیم که فرصتی برای جبران نداشتیم. در مجموع باید بگویم ما خوب بازی نکردیم و زمانی که ببازی، خیلی حرف‌ها پیش می‌آید و آن‌هایی که منتظرند تا شدیدترین انتقادات و نظرات را مطرح کنند، فرصت اظهار نظر پیدا می‌کنند.

* از انتقادات سازنده استفاده می‌کنیم

وی افزود: ما دوست داریم آن‌ها به تیم کمک کنند. اگر انتقادی دارند سازنده باشد و راه حل بدهند. مردم می‌توانند انتقاد سازنده را از انتقاد مغرضانه تشخیص دهند. ما کاری به این مسائل نداریم. بلکه تلاش می‌کنیم تیم را درست کنیم و اگر انتقادی سازنده باشد با جان و دل از آن استفاده می‌کنیم.

* قهرمان ایران و آسیا را که تحویل نگرفتیم!

علی دایی تصریح کرد: فراموش نکنید که ما تیمی را تحویل نگرفتیم که قهرمان ایران و آسیا بوده باشد. شما به وضعیت تیم در دو سال گذشته نگاه کنید. ببینید در مقاطع مختلف چه جایگاهی در جدول رده بندی داشته است. اما پرسپولیس یک تیم بزرگ است و باید مدعی قهرمانی باشد و در بالای جدول. ما تلاش می‌کنیم این انتظار را برآورده کنیم اما تیمی که دو سال مشکل داشته و نتیجه نگرفته قطعا مشکلات و نارسایی‌هایی دارد که ما باید یکی یکی آن‌ها را حل کنیم و البته می‌دانم که فرصت نداریم و نباید امتیاز از دست دهیم.

* تعارف نداریم، مقابل نفت خوب نبودیم

سرمربی پرسپولیس با بیان اینکه ما می‌دانیم که مردم چه انتظاری دارند، خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با تمام وجود انتظارات آن‌ها را برآورده کنیم. به طور حتم این تیم احتیاج به زمان دارد. اگر دقت کنید ما دو بازی را باخته‌ایم که در دو بازی روی اشتباه فردی بازی را از دست داده‌ایم و حالا در تمرینات کارهای بیشتری انجام می‌دهیم تا این اشتباهات را نداشته باشیم. ما مقابل نفت خوب نبودیم و با خودمان هم تعارف نداریم. مردم مطمئن باشند چنین بازی را از پرسپولیس نمی‌بینند. ما تلاش می‌کنیم بهتر از این باشیم. مردم حق دارند ناراحت باشند اما باید بگویم در این مدت پیامک‌ها و تماس‌های زیادی از هواداران داشتم و یا اینکه در حاشیه تمرینات و اردوها درخواست‌های آن‌ها را شنیده‌ام. اینکه نظرات خود را مطرح می‌کنند که این بازیکن یا آن بازیکن را بیاورید. باید توجه داشت ما در فصل نقل و انتقالات تعداد محدودی نقل و انتقال داریم و نمی‌توانیم کل تیم را عوض کنیم.

* در شکل تهاجمی مشکل داریم

دایی در ادامه به سیستم تهاجمی و تدافعی تیم اشاره کرد و گفت: ما در شکل تهاجمی مشکل داریم. یکی از دلایل آن می‌تواند این باشد که بیشتر تغییرات در خط هافبک و حمله بوده. نیاز به زمان داریم که این مشکل را برطرف کنیم. یکی از دلایلی که در این بازی مشکل ما در فاز تهاجمی بیشتر بود، می‌تواند این باشد که ما سه بازیکن تیم در خط هافبک را در اختیار نداشتیم. حقیقی مصدوم بود، کفشگری محروم و صادقیان هم نتوانست به بازی برسد. اگر این بچه‌ها بودند می‌توانستیم عملکرد بهتری در فاز هجومی داشته باشیم. با آماده شدن بچه‌ها و رفع مصدومیت و محرومیت‌ها، مشکلات ما کمتر خواهد شد.

* هواداران این باخت را فراموش کنند

وی در ادامه از هواداران پرسپولیس خواست که باخت مقابل نفت را را فراموش کنند. دایی تاکید کرد: ما تلاش می‌کنیم نتیجه بگیریم. هر کسی می‌تواند نظرش را بگوید و اگر نظری سازنده باشد، از آن استفاده می‌کنیم. ما محکم ایستاده‌ایم و کار می‌کنیم و هدف مجموعه این است که پرسپولیس را بالا ببریم و انتظارات هواداران را برآورده کنیم و دل آن‌ها را شاد کنیم. به هر حال اول فصل است و کار می‌برد تا تیم هماهنگ شود ولی ما می‌خواهیم از فرصت‌ها استفاده کرده و طوری نتیجه بگیریم که فاصله خود را در بالای جدول کم و کمتر کنیم. ما مشکلاتی داریم اما مطمئنا این مشکلات را برطرف خواهیم کرد.

* به بازیکنان و تیمم ایمان دارم

سرمربی پرسپولیس در ادامه با بیان اینکه به هر حال ما باخته‌ایم و برخی شروع کرده‌اند به ایراد گرفتن، تاکید کرد: نمی‌دانم چرا وقتی می‌بریم یک کوچولو به این برد توجه می‌شود و وقتی می‌بازیم هجمه به راه می‌افتد. این‌ها جای سوال دارد ولی ما نباید تمرکزمان را روی این مسائل بگذاریم. ما باید تلاش کنیم بیشتر زحمت بکشیم و نتیجه بگیریم و انتظارات به حق مردم را برآورده کنیم. من به این بازیکنان و این تیم ایمان دارم. همچنین به همکارانم. سخت تلاش می‌کنیم تا نتایج لازم را به دست آوریم.

* در دفاع خوب کار کرده‌ایم

دایی درباره عملکرد خوب سیستم دفاعی تیم، گفت: انصافا بچه‌ها در این فاز خوب کار می‌کنند. خط دفاع ما کمترین تغییرات را داشته. ما به هافبک‌ها وظایفی داده‌ایم تا بتوانند در سیستم دفاعی به تیم کمک کنند. مجموعه این عوامل باعث شده با انسجام خوبی کار کنیم و تنها دو گل دریافت کرده‌ایم و کار بچه‌ها عالی است. اما باید در فاز حمله بیشتر کار کنیم و توازن را برقرار کنیم تا بتوانیم از سیستم دفاعی خوب تیم با بهره‌گیری از یک فاز هجومی خوب، نهایت استفاده را ببریم.

* صحبت‌هایم را در بوق و کرنا نمی‌کنم

سرمربی پرسپولیس پس از دیدار با نفت تهران در رختکن تیم و همچنین در تمرین دیروز انتقاداتی را از شاگردانش مطرح کرده است اما تجربه ثابت کرده علی دایی انتقادات خود از شاگردانش را رسانه‌ای نمی‌کند. دایی در این باره به سایت رسمی پرسپولیس می‌گوید: مطمئنا هر دعوایی باشد بین خودمان است و اعضای خانواده. ما مثل یک خانواده هستیم. چیزی باشد، حرفی باشد، انتقادی باشد و نظری، آن را به خود بچه‌ها می‌گویم. در این شرایط باید از آن‌ها حمایت شود تا آن‌ها در بیرون سرشان را بالا بگیرند و با روحیه و تلاش بیشتر سعی کنند تا جبران مافات کنند. ما حرف‌های خانوادگی را به بیرون منتقل نمی‌کنیم. این نوع کار من است. شاید من از یک چیز خیلی ناراحت باشم اما این دلیل ندارد این حرف‌ها را به رسانه‌ها بکشانم. شاید من از یک چیز خیلی ناراحت باشم اما آن را به شاگرد خودم می‌گویم و آن را در بوق و کرنا نمی‌کنم. باید شخصیت بازیکن حفظ شود و او هم سعی کند انتظارات کادر فنی را برآورده کند.

* پرسپولیس بیشترین تماشاگر را داشته است

سرمربی پرسپولیس در ادامه حرف‌هایش از هواداران تشکر و تقدیر می‌کند. علی دایی می‌گوید: باید از هواداران پرسپولیس تشکر ویژه‌ای داشته باشم. آن‌ها حمایت بسیار خوبی از تیم داشته اند. پرسپولیس در فصل جاری نیز بشترین تماشاگران را داشته. هواداران آمده‌اند و با تمام وجود از تیمشان حمایت کرده‌اند. اینکه آن‌ها تا دقیقه 90 صبوری به خرج می‌دهند و از تیم حمایت می‌کنند جای تقدیر دارد. من دست تک تک هواداران را می‌بوسم و آن‌ها مطمئن باشند که پرسپولیس و بازیکنان و اعضای کادر فنی‌اش تلاش می‌کنند تا احساسات آن‌ها جریحه دار نشود و انتظاراتشان برآورده شود.

* شب و روز جلسه داریم!

علی دایی عصر امروز و در شرایطی که تمرین پرسپولیس تعطیل بود به اتفاق اعضای کادر فنی به ورزشگاه درفشی فر رفت و نشستی با اعضای کادر فنی داشت. او در این باره گفت: ما کارمند باشگاه هستیم و باید کار کنیم. شب و روز. چه تیم نتیجه بگیرد و چه نتیجه نگیرد ما باید کار کنیم، تلاش کنیم و هر بازی بهتر از بازی قبل باشیم. اگر قرار باشد، نصف شب هم کار می‌کنیم. ما قرار گذاشته‌ایم تا با هم جلساتی داشته باشیم. در این جلسات نقاط ضعف را شناسایی می‌کنیم، روی تیم حریف کار می‌کنیم، عیب و ایرادهای خود را شناسایی می‌کنیم. این جلسات می‌تواند تاثیرات خوبی داشته باشد. روزی که ببریم هم جلسه داریم. این جلسات می‌توانند برای پیشبرد امور تیم موثر و مفید باشند.

* مشکلات را آسیب شناسی می‌کنیم

سرمربی پرسپولیس در مورد دو بازی آینده تیم که مقابل فولاد و استقلال تهران است گفت: ما دو بازی سخت را در پیش داریم. البته همه حریفان حرفی برای گفتن دارند و به ویژه مقابل تیم‌های بزرگ سعی می‌کنند بهترین عملکرد را داشته باشند. ما بازی قبلی را واگذار کردیم و باید تلاش کنیم در بازی‌های آتی نتیجه بگیریم. ما آسیب شناسی می‌کنیم و برای حل مشکلات راه حل داریم. با کار گروهی تلاش می‌کنیم مشکلات را به حداقل برسانیم و برای هر مشکلی راه حل مناسب آن را پیدا می‌کنیم. مردم از تیم پرسپولیس انتظار دارند و اگر این تیم می‌بازد باید مردم احساس کنند که بازیکن با تمام وجودش تلاش کرده و زحمت کشیده.

* مقابل نفت، فوتبالی باختیم

علی دایی پس از شکست پرسپولیس مقابل نفت تهران باخت تیم را به بازی در ورزشگاه تختی ربط نداد و این موضوع با تقدیر مهدی تاج رئیس سازمان لیگ همراه بود. دایی در این باره گفت: حق تیم‌هاست که از حق میزبانی خود استفاده کنند. ما بازی را فوتبالی باختیم. شرایط ورزشگاه برای هر دو تیم بوده. البته شاید اگر بازی در ورزشگاه آزادی بود به نفع ما بود. من نمی‌دانم کیفیت زمین چمن بازی به طور تمام و کمال چگونه بود چون من در زمین بازی نکردم. تاکید می‌کنم به هیچ عنوان نمی‌خواهم باخت تیم را به این مسائل ربط دهم اما باید این نکته را هم مد نظر داشته باشیم که فقط تلاش کردن برای اینکه در استادیوم اتفاقی برای تماشاگران رخ ندهد کافی نیست. باید شرایط موجود برای ورزشکاران و هواداران در بیرون از ورزشگاه هم بررسی شود و اینکه امکانات ورزشگاه از هر نظر کافی باشد. باز هم می‌گویم که ما نسبت به حق میزبانی تیم‌های لیگ برتری احترام می‌گذاریم و به این موضوع اعتراض نمی‌کنیم اما امیدواریم از هر نظر شرایط برای بازیکنان و هواداران فراهم باشد و مشکلات برطرف شود.

* حق پرسپولیس این نیست

دایی در پایان با اشاره به برخی انتقادات تند که پس از باخت غافلگیرانه پرسپولیس در دقیقه 92 رقم خورد گفت: زیاد به این مسائل توجه نمی‌کنم اما این حق پرسپولیس نیست. خیلی از تیم‌ها باختند اما چنین هجمه‌ای که برای پرسپولیس به وجود آمده برای آن‌ها به وجود نیامد. برخی از دوستان لطف می کنند و برخی مسائل را مطرح می‌کنند ولی ما در پرسپولیس هدفی داریم و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنیم. تنها می‌گویم نسبت به این مسائل باید منصفانه برخورد شود. همین.