هدف از حمله احتمالی به سوریه سرنگونی اسد نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهو نیوز، "جی کارنی" با بیان این موضوع در ادامه گفت : آمریکا فقط می خواهد پاسخی مناسب به استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه بدهد.

به گفته سخنگوی کاخ سفید، هدف کلی آمریکا کنار گذاشتن بشار اسد از قدرت است، اما اگر در شرایط فعلی حمله ای به سوریه انجام شود این یورش محدود بوده و هدف از آن ضعیف کردن ارتش سوریه است تا نتواند مواضع شورشیان را مورد هدف قرار دهد.

جی کارنی این سخنان را به واسطه افزایش احتمال حمله کشورهای غربی به سوریه به بهانه استفاده از تسلیحات شیمیایی ایراد کرد.

سخنگوی کاخ سفید در ادامه برای منطقی نشان دادن تجاوز احتمالی آمریکا و متحدانش به سوریه گفت : شکست آمریکا در دادن پاسخ مناسب به موضوع استفاده از تسلیحات شیمیایی در سوریه یک تهدید جدی برای آمریکا به وجود خواهد آورد.