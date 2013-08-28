نقشه لشکرکشی بیگانگان و اهداف احتمالی برای حمله به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحیات، طی روزهای اخیر حضور نظامیان خارجی به ویژه آمریکایی در اطراف سوریه تشدید شده که در ماههای اخیر پس از آغاز بحران در این کشور بی سابقه بوده است.

در این روزها آمریکا چندین ناو خود را که مجهز به موشکهای کروز هستند به نزدیکی سواحل سوریه گسیل داشت.

منابع رسانه ای امروز نقشه ای از حضور نظامیان خارجی در اطراف سوریه را منتشر کرده اند که وضعیت خطرناک منطقه را به تصویر می کشد.

در این تصویر دو پایگاه هوایی اطراف سوریه در قبرس و ترکیه که در جنگ احتمالی علیه سوریه مورد استفاده قرار می گیرد قابل مشاهده است (شمال و غرب سوریه).

همچنین حضور ناو "شارل دوگل" فرانسه و ناوهای انگلیسی مجهز به موشکهای کروز در دریای مدیترانه دیده می شود (غرب سوریه).

ناوهای آمریکایی "یواس اس ماهان"، "یو اس اس گریفلی" ، "یو اس اس باری" و "یو اس اس رمیج" که مجهز به موشکهای کروز شده و به تازگی وارد دریای مدیترانه شده اند نیز در نقشه دیده می شود (غرب سوریه).

ناو غول پیکر" یو اس اس هری ترومن" نیز به همراه چندین ناوشکن دیگر در دریای سرخ حضور دارند (جنوب سوریه).

جنگنده های F16 آمریکایی و موشکهای پاتریوت نیز در اردن مستقر هستند (شرق سوریه).

در خلیج فارس نیز دو ناو هواپیمابر آمریکایی به همراه چندین ناوشکن حضور دارند (شرق سوریه).

در نقشه دوم اهداف احتمالی حمله غربیها به سوریه با رنگ صورتی مشخص شده است که شامل منطقه نظامی قاسیون (محل اصلی حضور گارد ریاست جمهوری سوریه)، مقر فرماندهی نیروهای ویژه، دفتر امنیت ملی، کاخ ریاست جمهوری، منطقه المزه، وزارت دفاع سوریه، دفتر اطلاعات نظامی می شود. همگی این مناطق مهم و حساس در دمشق و یا حومه آن قرار دارند.

همچنین مناطقی که با دایره آبی رنگ مشخص شده، مناطقی هستند که بر مبنای ادعاهای مخالفان در آنها از تسلیحات شیمیایی استفاده شده است.

مخالفان سوری در حالی ادعای استفاده ارتش سوریه از تسلیحات شیمیایی را مطرح کرده اند که تصاویر ماهواره ای ثبت شده از سوی روسیه نشان می دهد، بمبهای حامل مواد شیمیایی از مناطق تحت سیطره تروریستها به منطقه الغوطه اصابت کرده و در این مسئله یک کشور عربی به همراه یکی از گروههای مسلح نقش مستقیم داشته است. ارائه اسناد این اقدام تروریستها توسط روسیه به اعضای شورای امنیت در نشست اخیر آنها باعث سکوت و تغییر موضع اولیه آنها شده بود.

مخالفان سوری پیش از این نیز ادعای استفاده ارتش سوریه از تسلیحات شیمیایی را مطرح کرده بودند، اما مقامات ارشد سازمان ملل متحد از جمله "کارلا دل پونته" یک ماه پیش در اظهاراتی تاکید کرده بود که هیچ گونه مدرکی تاکنون درباره استفاده ارتش سوریه از تسلیحات شیمیایی وجود ندارد، اما شواهد موجود نشان می دهد گروههای مسلح از آن علیه مردم استفاده کرده اند.

گزارش: محمدعلی تخت رونده