راهپيمايي نمادين در مسير استقبال از رهبري در بجنورد برگزار مي شود

حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در نوزدهم مهر ماه سال جاري و همزمان با نخستين سالگرد سفر پرخير و بركت مقام معظم رهبري به خراسان شمالي، مراسم گلباران و راهپيمايي به صورت نمادين در مسير استقبال از معظم له در بجنورد؛ مركز اين استان برگزار مي شود.

وي اظهار داشت: اين راهپيمايي نمادين در مسیر استقبال از مقام معظم رهبری در بجنورد از فرودگاه نوزدهم مهر تا ورزشگاه تختی این شهر برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام يعقوبي با اشاره به تدارك برخي برنامه هاي ديگر در نخستين سالگرد سفر مقام معظم رهبري به استان، اضافه كرد: به اين مناسبت برنامه های فرهنگی و مذهبی دیگری نیز در خراسان شمالی طرح ريزي شده كه در روز نوزدهم مهر ماه سال 92 برگزار مي شود.

به گفته وي سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالي نقطه عطفی در تاریخ اين استان محسوب مي شود و در واقع مهم ترین وجه هویت تاریخی خراسان شمالی است.

قائم مقام نماينده با بيان اين كه دوران حضور هشت روزه مقام معظم رهبری در این استان، قطعه ای نورانی در تاریخ این خطه از ایران اسلامی محسوب می شود، تصريح كرد: لازم است این دوره روشن، همواره در اذهان مردم خراسان شمالی ماندگار باشد.

حجت الاسلام يعقوبي حضور رهبری در این استان یکی از نعمات بزرگ الهی برای مردم دانست و گفت: بنا به آموزه های دینی و تأکیدات اسلامی مبنی بر یاد کردن از نعمت های الهی، باید سالگرد ورود و ایام حضور ایشان در استان را گرامی بداريم.

به گزارش خبرنگار مهر، رهبر معظم انقلاب اسلامی نوزدهم مهر ماه سال 91 به خراسان شمالی سفر کردند و به مدت هشت روز ميهمان مردم ولايت مدار اين خطه از ايران اسلامي بودند.