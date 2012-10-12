استقبال از رهبری در بجنورد استکبار را متحیر کرد

به گزارش خبرنگار مهرٰ، آیت الله نورالله طبرسی امروز در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: در این سفر پربرکت استان خراسان شمالی متحول شده و سبب رفع بسیاری از محرومیت ها از چهره استان شده است.

وی اظهار داشت: سفرهای استانی مقام معظم رهبری در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب سبب برکات بسیاری برای استانهای کشور شده است.

امام جمعه ساری با اشاره به اینکه دنیا از پیوندهٰ وحدت اقوام در بجنورد تعجب کرده استٰ، تصریح کرد: هوشمندی و اراده رهبری در طول دورانهای پس از انقلابٰ، نظام را بیمه کرده است.

طبرسی با بیان اینکه مردم با همه سختی ها و ناملایمات زندگی تابع ولی فقیه هستندٰ، یادآور شد: مسئولان باید بیانات رهبری در سفر بجنورد را فصل الخطاب فعالیتهای روزمره اداری و اجتماعی خود قرار دهند.

خطیب جمعه ساری با اشاره به ملاقات مردمی استاندار مازندران و مدیران استان در مصلی جمعه ساری، خواستار برخورد گشاده مسئولان دولتی با مردم در این ملاقاتها شد و گفت: باید مسئولان دلسوزانه به مردم خدمت کنند.

امام جمعه ساری با تسلیت شهادت آیت الله اشرفی اصفهانی پنجمین شهید محراب گفت: متاسفانه منافقان به این پیر مجاهد رحم نکرده و او را به شهادت رساندند.

طبرسی با تبریک سالروز ازدواج امیرالمومنین (ع) و فاطمه (س) خواستار الگوگیری جوانان و خانواده ها به سیره و منش زندگانی این امامان معصوم شد.

وی با بیان اینکه متاسفانه غرب با رسوخ به زندگی خانواده های ایرانیٰ، بنیان خانواده ها را سست کرده است، افزود: ازدواج سالم باید در نهاد خانواده ها تقویت شود.