پارکینگ طبقاتی کولانج به بهره برداری رسید/ ظرفیت پارکینگ های همدان 1200 خودرو است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود عسکریان ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پارکینگ طبقاتی کولانج همدان با بیان این مطلب افزود: به وعده ای که در خصوص این پارکینگ داده شده بود عمل کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه با احداث این پروژه بی نظیر که حاصل تلاش شورای اسلامی سوم شهر همدان است، بار ترافیکی همدان کاسته می شود اظهار داشت: اجرای این پروژه ها بر پایه تعامل و همبستگی با حوزه های مرتبط انجام شده است.

پارکینک طبقاتی کولانج دارای 9 طبقه است

عسکریان ادامه داد: این پارکینگ در 9 طبقه و هزار و 515 متر مربع مساحت و 3 هزار و 629 متر مربع زیربنا در کمتر از یک سال کاری احداث شده است.

وی عنوان داشت: ظرفیت این پارکینگ 500 دستگاه خودرو بوده که مجهز به سیستم اطفا حریق و دو دستگاه آسانسور است.

شهردار همدان اظهار داشت: در سال های قبل بخشی از این پروژه تملک شده بود و بخش دیگر در سال 91 تملک شد.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این پروژه در اوایل مرداد ماه سال گذشته انجام شده است، ابراز داشت: برای این پروژه 10 میلیارد تومان هزینه شده است.

هزینه 20 میلیارد تومان برای احداث پارکینگ در همدان

عسکریان با اشاره به اینکه در نمای این طرح علاوه بر معماری نوین معماری ایرانی اسلامی نیز استفاده شده است، افزود: تا کنون حدود 20 میلیارد تومان اعتبار برای پارکینگ های طبقاتی همدان هزینه شده و ظرفیت آن از 150 دستگاه خودرو به هزار و 200 دستگاه افزایش یافته است.

شهر دار همدان ادامه داد: در صدد بودیم که پارکینگ طبقاتی آقا جانی بیک را در هفته دولت کلنگ زنی شود اما به دلیل تعدد پروژه ها به بعد موکول شد که البته طراحی این پارکینگ انجام شده است.

عسکریان اظهار داشت: با توجه به ترافیک رینگ اول شهر نیازمند احداث این نوع پارکینگ ها ئر سطح شهر هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات بتواند در راستای توسعه پیشبرد برنامه های شهری موثر واقع شود.