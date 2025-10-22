به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق بین شهردار منطقه یک تهران گفت: با توجه به تراکم بالای ساخت و ساز در این محلات و معابر باریک محلی، احداث پارکینگ از موارد ضروری دانسته شد و با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی و حمل‌و نقل و ترافیک منطقه، زمین مناسبی در حاشیه پارک کوهستانی گلابدره در خیابان دهکده برای این منظور در نظر گرفته شد.

وی چالش اولیه این پروژه را انجام عملیات خاکبرداری و پایدارسازی جداره خاکی دانست و افزود: مشکل اصلی اجرای این پروژه، صعوبت در عملیات خاکبرداری و پایدارسازی جداره خاکی و تأمین راه دسترسی به بوستان مذکور بود که با احداث دیوار حائل سنگی به حجم ۳۰۰ متر مکعب، در زمینی به مساحت ۱۴۰ متر مربع این مهم تحقق یافت.

حق بین در ادامه با اشاره به تکمیل پروژه مجموعه فرهنگی گلابدره در پاییز امسال، خاطرنشان کرد: مجاورت این مجموعه با پارکینگ مکانیزه جدید، رضایت ساکنین و مراجعین به مجموعه و سرای محله گلابدره را به همراه خواهد داشت.