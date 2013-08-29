مسئولین قدر خدمت رسانی به مردم را بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، همایش فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی شرق استان تهران به مناست هفته دولت با حضور حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران، سرهنگ جمال نیکجو جانشین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران، حجت الاسلام رستمی رییس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی شرق استان تهران و جمعی از نیروهای نظامی وانتظامی در فرماندهی شرقی استان تهران برگزار شد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران صبح امروز در این مراسم با تبریک هفته دولت، یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و افزود: تمام مسئولان و مديران مي بايد با تأسي از ويژگي هاي والاي اخلاقي و رفتاري شهيدان رجايي و باهنر، آنان را الگوي هميشگي خود قرار داده و با بهره گيري از رفتار اين شهيدان عزيز و تلاش و كوشش در راه تعالي ميهن اسلامي ، گام برداشته و زمينه هاي رشد و پيشرفت روزافزون كشور و سرافرازي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران را فراهم آورند.

حجت الاسلام سیدمحسن محمودی با قدرداني از خدمات دولت در عرصه هاي مختلف، عنوان کرد: با توجه به نامگذاري سال، به نام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري و با روي کار آمدن دولت جديد، اميد است ايران اسلامي هر چه بيشتر در پيشرفت و توسعه کشور در عرصه هاي مختلف، گام هاي سازنده اي را بردارد.

این مسئول با تأکید بر افزایش خدمت رسانی به مردم در دولت های مختلف یادآور شد: کار و وظیفه کنونی مسئولان بنا بر سفارش های مؤکد رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همان خدمت به مردم و کمک به آبادانی و پیشرفت همه جانبه بخش های مختلف کشور است.

امام جمعه موقت ورامین اضافه کرد: مسئولین باید قدر خدمت به مردم را بدانند و از فرصت خدمتگذاری به مردم به خوبی استفاده کنند زیرا این فرصتها به زودی پایان می پذیرد و آیندگان درباره عملکرد مسئولین قضاوت خواهند کرد.

وی به نیروی انتظامی نیز یادآور شد: پلیس در عصر حاضر وظایف سنگین و مهمی را برعهده دارد که باید آنرا به نحو احسن انجام دهد،به طوری که عملکرد مطلوب پلیس علاوه برایجاد امنیت در جامعه،کارآمدی نظام اسلامی را به همگان نشان خواهد داد.