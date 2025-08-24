  1. جامعه
۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۴۲

پیام فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت

پیام فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت

فرماندهی انتظامی کشور در پیامی فرا رسیدن هفته دولت را گرامی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی انتظامی کشور در پیامی فرا رسیدن هفته دولت را گرامی داشت. در پیام فراجا به مناسبت هفته دولت آمده است: هفته دولت، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از خدمتگزاری صادقانه و تلاش‌های مخلصانه مردانی از جنس اخلاص و ایثار؛ دولتمردانی که با نیت خالصانه، مسیر خدمت به مردم و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را برگزیدند و نام خویش را در تاریخ این سرزمین جاودانه ساختند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ضمن تبریک به محضر ریاست جمهور، پزشکیان و اعضای خدوم دولت، یاد و خاطر شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیهم) را گرامی داشته و بر آرمان‌های بلند آنان در خدمت صادقانه به مردم شریف ایران اسلامی تأکید می‌ورزد.

