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۱۱ شهریور ۱۳۹۲، ۱۱:۳۱

روزنامه های آلمانی خبر دادند؛

فورتونا دوسلدورف مشتری جدید مسعود شجاعی

فورتونا دوسلدورف مشتری جدید مسعود شجاعی

تیم فوتبال فورتونا دوسلدورف که در دسته دوم فوتبال آلمان حضور دارد خواهان جذب مسعود شجاعی بازیکن ایرانی و پیشین تیم فوتبال اوساسونا شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه های آلمانی باشگاه فورتونا دوسلدورف که فصل گذشته در بوندسلیگا یک حضور داشت و به دسته پایین تر سقوط کرد در حالی که تنها چند ساعت به پایان مهلت نقل و انتقالات تابستانی باقی مانده خواهان جذب مسعود شجاعی شده است.

البته اولویت این تیم آلمانی اولگای سیگرچی بازیکن تیم زیر 21 ساله های آلمان است که 18 ماه گذشته را به صورت قرضی در مونشن گلادباخ گذرانده است. در صورتی که او پیشنهاد فورتونا دوسلدورف را رد کند و به ولفسبورگ بپیوندد شجاعی به گزینه اصلی تیم دوسلدورفی خواهد شد.

پیش از این نیز فورتونا دوسلدورف علاقه خود را به جذب رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی باشگاه استاندارد لیژ با پیشنهادی 1.2 میلیون یورویی اعلام کرده بود.

کد مطلب 2127617

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