فورتونا دوسلدورف مشتری جدید مسعود شجاعی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نوشته روزنامه های آلمانی باشگاه فورتونا دوسلدورف که فصل گذشته در بوندسلیگا یک حضور داشت و به دسته پایین تر سقوط کرد در حالی که تنها چند ساعت به پایان مهلت نقل و انتقالات تابستانی باقی مانده خواهان جذب مسعود شجاعی شده است.

البته اولویت این تیم آلمانی اولگای سیگرچی بازیکن تیم زیر 21 ساله های آلمان است که 18 ماه گذشته را به صورت قرضی در مونشن گلادباخ گذرانده است. در صورتی که او پیشنهاد فورتونا دوسلدورف را رد کند و به ولفسبورگ بپیوندد شجاعی به گزینه اصلی تیم دوسلدورفی خواهد شد.

پیش از این نیز فورتونا دوسلدورف علاقه خود را به جذب رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی باشگاه استاندارد لیژ با پیشنهادی 1.2 میلیون یورویی اعلام کرده بود.