نارسایی کلیه سبب بروز بیماری چشمی نمی شود

فرزان کیان‌ارثی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در نتایج این تحقیق گزارش شده که يافته‌هاي چشمي در بيماران پيوند کليه شايع شده که مي‌تواند بر اثر بيماري زمينه‌اي و يا از عوارض جانبي پيوند کليه باشد بنابراین معاينه افتالمولوژي منظم در اين بيماران توصيه مي‌شود.

وی افزود: تا قبل از دهه هفتم قرن بيستم براي بيماراني که به مراحل انتهايي نارسايي کليه مي‌رسيدند درمان مؤثري وجود نداشت اما از اين زمان به بعد به تدريج درمان‌هاي جايگزين کليه شامل همودياليز، دياليز صفاقي، و پيوند کليه به کمک بيماران آمد.

متخصص و پژوهشگر چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: با پيشرفت تکنيک‌هاي جراحي و نيز پيشرفت ايمونولوژي پيوند اعضاء و همچنين کشف داروهاي مؤثرتر در سرکوب ايمني، پيوند کليه به عنوان درمان موثر در بهبود کيفيت زندگي و افزايش Survival بيماران نارسايي کليه، جايگاه خاصي در بين درمان‌هاي جايگزين کليه يافت به طوري که تعداد افراد دريافت کننده پيوند کليه در سال‌هاي 1999 و 2000 افزايش چشمگيري يافت.

کیان ارثی یادآور شد: در اين گروه از بيماران علل متعددي براي ايجاد مشکلات چشمي وجود دارد که مي توان به عواملي چون بيماري زمينه‌اي و عوارض ناشي از نارسائي کليه و تجمع برخي مواد دربدن اشاره داشت.

وی شايع ترين علامت چشمي در بیماران پیوند کلیه را اختلال حدت بينايي نام برد که 48.6 درصد را درگیر کرده بود و یادآورشد: شايع ترين عامل زمينه اي نارسايي مزمن کليه در بيماران فشار خون بالا بود که در بین 25 درصد افراد قابل مشاهده بود.

متخصص و پژوهشگر چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: در بيماران واجد علائم چشمي، ميانگين عمر پيوند بین 3.6 تا 4.14سال و در بيماران فاقد يافته‌هاي چشمي ميانگين عمر پيوند 3.6 تا 2.95 سال است.

وی با بیان اینکه در این تحقیق ارتباط بين يافته‌هاي چشمي و مدت همودياليز قبل از پيوند مورد بررسي قرار گرفت، بیان داشت: ميانگين مدت همودياليز قبل از پيوند در بيماران فاقد يافته‌هاي چشمي 6.6تا 7.2 ماه درصد و در بيماران واجد يافته هاي چشمي 18.3 تا 22.9ماه بود که از نظر آماري اين تفاوت است.

کیان‌ارثی افزود: بيشترين عامل زمينه‌اي نارسايي کليه در بين بيماران افزايش فشار خون (HTN) است البته اگر چه فشار خون بالا مي‌تواند سبب نارسايي کليه شود ولي خود اين يافته نيز مي‌تواند ناشي از بيماري اوليه در کليه باشد و به عبارت ديگر در مواردي که نارسايي کليه مي‌تواند ناشي از علل ناشناخته ديگر باشد ممکن است اين عارضه به اشتباه به افزايش فشار خون نسبت داده شود.