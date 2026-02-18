کلید پیشگیری از بیماری مزمن کلیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، بیماری مزمن کلیه غیرقابل درمان است، اما تشخیص و درمان زودهنگام آن میتواند روند آن را کُند یا از بدتر شدن آن جلوگیری کند.
هنگامی که کلیهها قادر به فیلتر کردن صحیح خون نیستند، خطر ابتلا به مشکلات قلبی، کمخونی، بیماری استخوان، آسیب عصبی و حتی نارسایی کلیه در فرد افزایش مییابد. طبق گفتهی موسسهی ملی سلامت، دانستن اینکه آیا در معرض خطر ابتلا به بیماری مزمن کلیه هستید یا ممکن است از قبل به آن مبتلا باشید، ضروری است.
محققان خاطرنشان میکنند که ژنتیک و سابقهی خانوادگی بیماری کلیوی، شما را در معرض خطر بیشتری قرار میدهد.
بیماری قلبی، فشار خون بالا و دیابت شایعترین علل بیماری مزمن کلیه هستند، بنابراین تشخیص و درمان زودهنگام این بیماریهای زمینهای ضروری است. چاقی، عفونتها و سرطان نیز به این خطر میافزایند. مصرف بیش از حد داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDS) برای مدت طولانی نیز میتواند مضر باشد.
دکتر «جاناتان هیملفارب»، متخصص کلیه در مونت سینای در شهر نیویورک، گفت: «وقتی کلیهها به خوبی کار نمیکنند، هر سلول و هر اندامی در بدن میتواند تحت تأثیر قرار گیرد.»
به این دلیل است که کلیههای شما سخت کار میکنند. آنها هر روز حدود ۱۵۰ لیتر خون را فیلتر میکنند که سپس به هر قسمت از بدن شما میرود. با وجود بیماری مزمن کلیه، کلیهها قادر به انجام مؤثر کار خود نیستند.
افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیه ممکن است متوجه تورم در پاها، ساق پا، مچ پا، دستها یا صورت خود شوند. با پیشرفت بیماری، ممکن است خسته شوند، اشتهای خود را از دست بدهند یا حالت تهوع پیدا کنند.
برخی وزن کم میکنند، دچار گرفتگی عضلات یا درد قفسه سینه میشوند، تنگی نفس پیدا میکنند و حتی در تمرکز مشکل دارند. در نهایت، مشکلات کلیوی ممکن است به قلب نیز آسیب برساند.
شلیپک گفت: «بیماری پیشرفته کلیه، به ویژه قلب و مغز را فرسوده میکند.»
اگر در معرض خطر هستید، قبل از بروز علائم، آزمایش دهید. آزمایش خون و ادرار به پزشکان کمک میکند تا سلامت کلیههای شما را ارزیابی کنند.
اگر بیماری مزمن کلیه در شما تشخیص داده شود، احتمالاً به شما گفته میشود که در آنچه میخورید تغییراتی ایجاد کنید.
اجتناب از غذاها و نوشیدنیهایی که سدیم، پتاسیم و فسفر بالایی دارند، از جمله توصیههای معمول است. به افرادی که بیماری کلیوی پیشرفتهتری دارند نیز ممکن است گفته شود که از مصرف پروتئین زیاد خودداری کنند. پزشک همچنین ممکن است توصیه کند از مصرف غذاهای فرآوری شده خودداری کنید.
همچنین احتمالاً توصیه می شود که بیشتر ورزش کنید، از دخانیات و الکل خودداری کنید و اقداماتی را برای کنترل استرس خود انجام دهید. ورزش بیشتر نیز یک تجویز مکرر است.
پزشک شما احتمالاً دارو نیز تجویز خواهد کرد.
اگر کلیههای شما به مرور زمان از کار بیفتند، ممکن است به دیالیز نیاز داشته باشید، درمانی که در آن از دستگاهی برای تصفیه خون چندین بار در هفته استفاده میشود. برخی از بیماران ممکن است واجد شرایط پیوند عضو شوند.
اگر میخواهید پیشگیرانه عمل کنید، با پزشک خود مشورت کنید.
