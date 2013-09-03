به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انتقال اوزیل تقریبا معادل است با سه خرید مجموع آرسنال در تاریخ این باشگاه. توپچی‌ها در سال 2004 با مبلغ 17/6 میلیون پوند "خوزه ری‌یس" را به خدمت گرفتند. این تیم همچنین "آندری آرشاوین" و "سیلوین ویلتورد" را به ترتیب با انعقاد قراردادهایی به ارزش 15 و 13 میلیون پوند به خدمت گرفت.

بر پایه گزارش ساکرنت، اوزیل با حضور در "امارات" به عنوان گرانقیمت‌ترین بازیکن تاریخ فوتبال آلمان لقب می‌گیرد. این رکورد تا پیش از این در اختیار "ماریو گوتزه" بود که امسال با انعقاد قراردادی به ارزش 31/4 میلیون پوند از دورتموند به بایرن مونیخ پیوست.

رکورد دیگری که اوزیل شکسته مربوط به رئال مادرید می‌شود. این بازیکن به عنوان گرانقیمت‌ترین فروش باشگاه رئال مادرید محسوب می‌شود. این رکورد تا پیش از این در اختیار روبینیو بود که در سال 2008 با انعقاد قراردادی به ارزش 32/5 میلیون پوند از رئال به منچسترسیتی پیوست.

"آرسن ونگر" در خصوص انعقاد قرارداد با اوزیل گفت: واقعا از اینکه اوزیل را به خدمت گرفته‌ایم خوشحالیم. او بازیکن بزرگی است و هم در عرصه باشگاهی و هم بین المللی از تجارب بالایی برخوردار است. من بازی‌های او را دیده‌ام و در بعضی مواقع تحسینش کرده‌ام ضمن اینکه ما به میزان دیگر بازیکنان آرسنال برای اوزیل احترام قائلیم.