مسابقات دوچرخه سواری تریال در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گنجی روز شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان در محل هتل ورزش گفت: به منظور معرفی هر چه بیشتر استان و همزمان با برگزاری اجلاس جهانی شهر اسلامی و روز قزوین برای نخستین بار در کشور و آسیا مسابقات دوچرخه سواری تریال امروز شنبه 15 و فردا یکشنبه 16 شهریور ماه در سرای سعدالسلطنه برگزار می شود.





وی افزود: در کنار برنامه های متنوع و شاخصی که در هفته قزوین تدارک دیده شد این رقابتهای زیبا و مهیج هم با دعوت از ورزشکاران

مطرح و شاخص این رشته در قزوین برگزار می شود که امیدواریم مورد توجه علاقمندان قرار گیرد.



رئیس هیئت دوچرخه سواری استان قزوین تصریح کرد: با این رقابتها تلاش می کنیم تا جاذبه های گردشگری استان قزوین به همراه

پیام صلح و دوستی و میهمان نوازی ایرانیان را به اقصی نقاط جهان منتقل کنیم تا گردشگران بیشتری به ایران و استان قزوین سفر کنند.



حق شناس: مسابقات تریال حرکتی جدید و تاثیرگذار است



محسن حق شناس مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین هم در این نشست خبری گفت: از رسانه های استان که در انعکاس رویدادهای

ورزشی بخوبی ایفای وظیفه کرده اند تقدیر می کنیم و ارتقاء سطح ورزش استان را مدیون آنها می دانیم و تداوم همکاری خبرنگاران را

در حوزه ورزش خواهانیم.





حق شناس بیان کرد: قهرمانان شاخص این رشته در جهان در اولین دوره مسابقات تریال قزوین حضور دارند که امیدواریم رقابتهای جذابی در استان شکل بگیرد و مردم نیز از این رقابتها لذت ببرند.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: در این دوره از مسابقات ورزشکاران مطرح کشورهای فرانسه، استونی، آلمان، چین و اسپانیا حضور دارند و امیدواریم بتوانند پیام صلح و دوستی کشورمان را به مردم کشورهای دیگر منتقل کنند.



حق شناس یادآورشد: کشور ایران تمدن کهنی دارد که همه به آن افتخار می کنیم و استان قزوین در این تمدن نقش بسزایی دارد که با توجه به ثبت بیشترین آمار آثار تاریخی کشور در این منطقه و داشتن شخصیت های بزرگی چون آیت الله زرآبادی، شهید رجایی و بابایی،

مرحوم ابوترابی که آوازه جهانی دارند قادریم کارهای بزرگی را انجام دهیم که این مسابقات که ابتکاری و برای اولین بار است می تواند

شروع خوبی در این رشته برای قزوین باشد.

کارل اوروا از استونی، دانیل کوماس ریرا از اسپانیا، رافائل پیلس از آلمان، فونتونوا قهرمان تریال جهان از فرانسه در این رقابتها حضور دارند.



