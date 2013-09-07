بوداپست در محاصره كشتي گيران روس/ كشوري كه مدعي صادر مي كند!

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای 24 تا 27 شهریورماه در شهر بوداپست برگزار می شود و نکته جالب توجه این مسابقات حضور 24 کشتی گیر روس در ترکیب دیگر کشورها در این مسابقات است.

بر این اساس، روسلان پالیف در وزن 66، رشید قربان اف در وزن 74، زوربیک سوخیف در وزن 84، قربان قربان اف در وزن 120 کیلوگرم از ازبکستان و الکساندر گوتسیف در وزن 84، ختاگ گازیموف در وزن 96 کیلوگرم و جمال الدین ماگموداف در وزن 120 کیلوگرم از آذربایجان، همگی روسی الاصل هستند.

تامرلین تاگزیف در وزن 84 کیلوگرم از کانادا و تیموراز فرایف در وزن 84 کیلوگرم از اسپانیا، ابراهیم آلداتوف و آلن زاسایف در وزنهای 84 و 120 کیلوگرم از اوکراین و اکسلید گاگلویف در وزن 120 کیلوگرم از اسلواکی دیگر کشتی گیران روسی الاصل دیگر کشورها هستند.

تیموراز تگی یف دارنده مدال نقره المپیک وزن 96 کیلوگرم از قزاقستان، ولادیسلاو آندریف، حسین شعبان اف، الکساندر کونتیف، علی شعبان اف و مرادگایداروف در وزنهای 55، 60، 66، 74 و 84 کیلوگرم از بلاروس و زائور افندیف در وزن 74 کیلوگرم از صربستان دیگر کشتی گیر روسی الاصل حاضر در رقابتهای جهانی مجارستان خواهند بود.

موسی مرتضی علی یف در وزن 84 کیلوگرم از ارمنستان، کلیم گریک در وزن 55 کیلوگرم از مولداوی، نیکولای نوف در وزن 60 کیلوگرم از تاجیکستان و اینو اینوکنتیف در وزن 74 و آیال لازاریف در وزن 120 کیلوگرم از قرقیزستان دیگر کشتی گیران روس هستند که با تابعیت دیگر کشورها در رقابتهای جهانی 2013 به میدان می روند.

این 24 کشتی گیر به ترتیب از اوستیای شمالی 10 نفر، داغستان 8 نفر و یاکوتیا 6 نفر هستند.