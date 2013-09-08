مخالفت 47 درصدی مردم انگلیس با ماجراجویی غربی ها علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نظرسنجی جدیدی که برای روزنامه دیلی تلگراف انجام شده 46 درصد از مردم انگلیس اعلام کرده اند که در صورت تایید استفاده حکومت سوریه از تسلیحات شیمیایی، مجلس عوام این کشور نباید برای بار دوم اقدام به رای گیری درباره طرح حمله به سوریه کند.

فقط 36 درصد از مردم انگلیس با انجام رای گیری مجدد در این خصوص موافق بودند.

بر همین اساس 47 درصد از مردم انگلیس اعتقاد داشتند که بهترین گزینه ممکن در مورد سوریه پرهیز از حمله به این کشور و ادامه کمک رسانی به آوارگان سوری است و فقط 19 درصد با حمله به سوریه در کنار ارتش آمریکا موافق بودند.

16 درصد مردم انگلیس نیز بهترین گزینه ممکن در این رابطه را پرهیز از جنگ و توقف کمک رسانی به آوارگان سوری اعلام کرده و سه درصد نیز بهترین راه را حمایت تسلیحاتی از گروههای برهم زننده امنیت و ثبات در سوریه دانسته اند.

بر همین اساس کمتر از یک پنجم انگلیسی ها حمله به سوریه را تایید می کنند.

در همین رابطه 53 درصد از مردم انگلیس رای منفی مجلس این کشور را در تغییر نظر کشورهای دیگر (آمریکا و فرانسه) برای حمله به سوریه بی تاثیر دانسته اند.

به نوشته دیلی تلگراف، این نظرسنجی به "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس این پیشنهاد را می دهد که به رای مجلس عوام در خصوص پرهیز از حمله به سوریه را عمل کرده و از وارد شدن در جنگ جدید خودداری کند.