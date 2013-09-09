کشاورزان استان بوشهر بیش از 46 هزار تن رطب تولید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله احمدی بعداز ظهر دوشنبه در نشست بررسی مشکلات نخلداران استان بوشهر با بیان اینکه کشاورزان در خلق حماسه اقتصادی نقش ویژه و تعیین کنندهای دارند تصریح کرد: استان بوشهر با داشتن بیش از 6 میلیون
اصله نخل با تولید بیش از 175 هزار تن خرما یکی از نقاط اقتصادی کشور در تولید خرما است.
وی تاکید کرد: استان بوشهر در تولید و صادرات آن نقش ویژه ای دارد که میتوان با توجه به کیفیت مناسب خرمای استان بوشهر به ویژه گونه کبکاب در بستهبندی مناسب و فرآوری مطلوب جایگاه خود را در بازاهای جهانی بهبود دهد.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با بیان اینکه از درخت نخل سه محصول خارک، رطب و خرما تولید میشود گفت: امسال تولید خارک و رطب به بیش از 46 هزار و 500 تن رسید که نسبت به 42 هزار تن سال گذشته بیش از 4 هزار
تن بیشتر نشان میدهد.
احمدی با بیان اینکه برداشت خرما از اواخر شهریور آغاز میشود تصریح کرد: استان بوشهر از استانهای برتر در تولید خرما در کشور محسوب میشود و بیشترین تولید خرما در این استان نیز مربوط به شهرستانهای دشتستان و تنگستان است.
وی گفت:پیش بيني ميشود امسال 175 هزار تن محصول از نخيلات استان بوشهر به صورت خارك، رطب و خرما برداشت شود كه در مقايسه با توليد سال پيش 15 هزار افزايش نشان ميدهد.
وي با بیان اینکه پارسال 160 هزارتن محصول از نخلستانهاي استان بوشهر برداشت شد اضافه كرد: عمده خرماي توليدي استان بوشهر از ارقام كبكاب، زاهدي، خاصويي، شهابي، شكر و خنيزي است.
احمدی بيان كرد: بيشتر نخلستانهاي استان بوشهر در شهرستانهاي دشتستان، تنگستان، دشتي و جم قرار دارند.
مدير باغباني سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: خرماي استان بوشهر علاوه بر داخل كشور به كشورهاي آسياي ميانه، اوكراين، كشورهاي حوزه خليج فارس و اروپا صادر ميشود.
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