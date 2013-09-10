رفع فیلتر مشروط فیس بوک بررسی می شود/ تفکیک محتواهای مجرمانه از مفید

دکتر محمدرضا آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه شبکه اجتماعی فیس بوک براساس ضوابط و مقررات کشور ما فعالیت نکرده و در بسیاری موارد از خطوط قرمز ما عبور می‌کند، اظهار داشت: این شبکه اجتماعی در انتشار محتوا مواردی مرتکب می‌شود که به لحاظ قانونی جرم محسوب می‌شود.

رفع فیلتر مشروط فیس بوک

وی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک پایبندی به قوانین کشور ما ندارند، ادامه داد: این درحالی است که برخی سایتهای خارجی ملتزم به رعایت قوانین ایران شده اند و براین اساس فعالیتشان به نحوی است که محتوای مجرمانه را اشاعه نمی دهند براین اساس چنانچه فیس بوک نیز در همین خط مشی حرکت کند و بر رعایت قوانین ایران التزام داشته باشد می توان به رفع فیلتر آن اقدام کرد.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با اشاره به عضویت بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان در شبکه اجتماعی فیس بوک خاطرنشان کرد: جدای از فعالیت مجرمانه برخی از کاربران که اعتقاد و پایبندی به قوانین نظام ندارند، فیس بوک مجالی را فراهم کرده که می توان با استفاده از آن در جهت ترویج دین، بیداری اسلامی و اشاعه فرهنگ ایرانی اسلامی قدم های مثبتی برداشت.

طراحی فیلترینگ هوشمند برای تفکیک محتوای مجرمانه از مفید

آقامیری با تاکید براینکه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه براساس وظایف قانونی و تعهدی که بر عهده دارد باید از انتشار و فعالیت این شبکه اجتماعی در ایران جلوگیری کند، تصریح کرد: باید جلوی درج مسائل مستهجن و محتوای خلاف قوانین سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور گرفته شود و براین اساس با محدودیت دسترسی به این سایت جلوی انتشار محتوای مفید هم گرفته می‌شود اما در حال حاضر راهکار دیگری وجود ندارد.

وی به مهر گفت: باید با طراحی نرم افزار و ایجاد سیستم فیلترینگ هوشمند بتوانیم هم از محتوای مجرمانه فیس بوک صرفنظر کرده و آن را محدود کنیم و هم از محتوای مفید آن استفاده کرده و آن را در اختیار کاربران قرار دهیم.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تفکیک محتوای مفید از محتوای مجرمانه فیس بوک و رفع فیلتر آن را براساس این شرایط، بهترین حالت ممکن عنوان کرد تا ممانعتی از دسترسی بخش مفید آن صورت نگیرد و ادامه داد: تا وقتی این امکان از لحاظ فنی به وجود نیاید از دسترسی به این شبکه اجتماعی ممانعت به عمل می آید.

وی با اشاره به نرم افزارهای تولید شده از سوی تبیان و سازمان تبلیغات اسلامی برای محدود کردن تصاویر و متن غیر مجاز در صفحات وب بدون فیلتر کلی سایت، تاکید کرد: تفکیک محتوا در فیس بوک بدون مسدود کردن کل سایت در دراز مدت امکان پذیر است تا بتوان از سیستم فیلترینگ هوشمند برای جلوگیری از نشر و فعالیت محتوای مجرمانه اطمینان کامل حاصل کرد و اشتباهات در آن به حداقل برسد.

به ازای هر کاربر 150 دلار به ارزش فیس بوک اضافه می‌شود

آقامیری با بیان اینکه گردانندگان فیس بوک نیز می توانند در جهت احترام به قوانین کشورها، بستری ایجاد کنند تا اعضا با التزام به قوانین و پایبندی به برخی موضوعات در آن فعالیت کنند خاطرنشان کرد: بحث اقتصادی در فیس بوک باعث شده مدیران این شبکه آنچنان که باید به قوانین التزام نداشته باشند چرا که به ازای هر کاربر 150 تا 200 دلار به ارزش فیس بوک اضافه می‌شود و با وجود یک میلیارد نفر عضو این شبکه، فیس بوک 150 میلیارد دلار ارزش اقتصادی دارد.

شناسایی ایجاد کنندگان صفحات منتسب به مقامات نظام

وی ایجاد صفحات منتسب به برخی از مقامات ارشد نظام در فیس بوک را مصداق شکستن حریم خصوصی در فضای مجازی برشمرد و به مهر گفت: ایجاد این صفحات چنانچه از سوی افراد و کاربرانی باشد که در ایران زندگی می‌کنند قابل تشخیص و پیگیری خواهد بود و مراجع ذیصلاح می توانند نسبت به برخورد با این عوامل اقدام کنند؛ باید توجه داشت که حتی IP آدرسهایی که از طریق VPN وارد فیس بوک می شوند نیز قابل شناسایی و پیگیری است.

به گزارش مهر، چندی است که عضویت کابینه دولت تدبیر و امید در شبکه های اجتماعی فیلتر شده همچون فیس بوک به بحثی رسانه ای تبدیل شده و این در حالی است که پیش از این دبیر شورایعالی فضای مجازی با توجه به عضویت دولتمردان در این شبکه، عضویت در فیس بوک را غیرقانونی ندانسته اما دور زدن سیستم فیلترینگ برای دسترسی به فیس بوک را جرم انگاشته است.

روز گذشته دادستان کل کشور نیز در نشست خود با خبرنگاران اعلام کرده که اگر جرایم و مصادیق مجرمانه ای که در فیس بوک بوده رفع شده باشد می توان آن را رفع فیلتر کرد.

در همین حال و در پی ایجاد صفحه‌ای به نام دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در فیس بوک، روابط عمومی این وزارتخانه با صدور اطلاعیه‌ای ایجاد این صفحه را غیر واقعی خواند.