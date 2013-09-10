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۱۹ شهریور ۱۳۹۲، ۱۶:۲۳

نبیل العربی:

اتحادیه عرب پیشنهاد روسیه برای حل بحران سوریه را تایید می کند

اتحادیه عرب پیشنهاد روسیه برای حل بحران سوریه را تایید می کند

دبیرکل اتحادیه عرب امروز در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که این اتحادیه پیشنهاد مسکو برای حل بحران سوریه را تایید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با خبرنگاران در قاهره ابتکار عمل روسیه برای حل بحران سوریه را تایید کرد. وی با بیان این مطلب افزود: اتحادیه عرب از ابتدای بحران سوریه تاکنون به دنبال راه حل سیاسی بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آمریکا و روسیه درباره بحران سوریه نتیجه بخش باشد. نبیل العربی اظهار داشت که اتحادیه عرب در بیانیه ای رسمی حمایت خود را از ابتکار عمل روسیه برای حل بحران سوریه اعلام خواهد کرد.

گفتنی است روسیه اخیرا پیشنهاد کرده است سلاح های شیمیایی نظام سوریه تحت نظارت بین المللی قرار گیرد.

کد مطلب 2133020

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