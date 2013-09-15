وزرا در استفاده از فیس بوک همانند مردم تابع قانون باشند/ بررسی رفع فیلتر فیس بوک با حضور روحانی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدی مقدم روز یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دولت اکنون در حال استقرار است و اولویت اصلی اش حل مشکل اقتصادی و ایجاد آرامش است، البته کم‌کم به موضوعات فرهنگی و اجتماعی ورود کرده است و در مذاکراتی که با وزرای کشور، ارشاد، اطلاعات و شخص رئیس جمهور داشتیم، اهتمام در مورد تقویت امنیت اجتماعی وجود دارد، در مورد روشها نیز باید شیوه های مشارکت‌گونه بکار گرفته شود.

نظر رئیس پلیس کشور در مورد فیس بوک وزرا

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نظر پلیس در خصوص رفع فیلتر فیس بوک چیست؟ گفت: کمیسیون های ویژه ای در شورای عالی فضای مجازی وجود دارند که به این موضوع رسیدگی می‌کنند، البته از همه اظهارنظرها تاکنون این گونه برداشت می شود که تغییر نظری در مورد رفع فیلتر فیس بوک نداریم. متاسفانه برخی از دستگاهها از فیس بوک به عنوان ارتباط با مخاطب بیرونی استفاده می کنند که این تنها یک توجیه است و مجوز قانونی در این رابطه وجود ندارد.

احمدی مقدم ادامه داد: البته ممکن است در جلسه اول شورای عالی فضای مجازی که با حضور روحانی برگزار می شود، این موضوع طرح و بررسی شود، اما تاکنون مقررات تغییر نکرده است و ما از برخی وزرا و مقامات انتظار داریم همانند مردم رفتار کنند.

وی با اشاره به تمهیدات پلیس برای بازگشایی مدارس افزود: پلیس اقدامات خود را در حوزه ترافیک و امنیت انجام می دهد و نباید انتظار داشت حضور نیروی انتظامی موجب روانی ترافیک شود؛ چراکه در روزهای اول به دلیل ناهماهنگی های سرویس مدارس والدین خودشان فرزندان را به مدرسه منتقل می کنند که همین عامل باعث افزایش 20 تا 30 درصدی ترافیک می شود. ضمن اینکه تعدادی از هموطنان در سفر هستند و پس از بازگشت نیز شاهد افزایش ترافیک خواهیم بود.

رئیس پلیس کشور در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای پیگیری حادثه تصادف دو اتوبوس اسکانایا در اتوبان تهران- قم گفت: جلسات رسیدگی به این حادثه در دولت و مجلس در حال برگزاری است و سردار مومنی رئیس پلیس راهور نیز در جلسه ای با وزرا شرکت کرده است، البته این موضوع نادرست است که یک حادثه را که نادر است، بزرگ کنیم، باید از این حوادث عبرت بگیریم و این مصیبت را به یک فرصت تبدیل کنیم.

وی افزود: این حادثه فقط بخاطر نقص باطری و ترکیدگی لاستیک نبوده، بلکه چندین عامل دیگر نیز از جمله مسائل استاندارد در آن دخیل است، باید برخی مقررات اصلاح شود و سامانه کنترل آنلاین کنترل تردد خودروها فعال شوند تا شرکت ها، پلیس و سازمان حمل و نقل جاده ای بتوانند کنترل های لازم را داشته باشند، در همفکری که با رئیس پلیس راهور داشتیم 10 مورد از این موارد که می تواند در قوانین و مقررات ما را صاحب فرصت کند، شناسایی شد.

ماجرای 6 کیلو طلای حادثه اتوبوس تهران- قم

احمدی مقدم در پاسخ به سوالی در مورد اینکه 6 کیلو طلا در اتوبوس چیکار می کرد؟، افزود: استان اصفهان دارای صنعت طلاسازی است و بسیاری از بازاریان تهران طلاهای خود را از آن بازار تامین می کنند، یکی از مسافران که جانش را در این حادثه از دست داده است در حال حمل طلا از اصفهان به تهران بود که بخشی از این طلاها در آتش سوزی اتوبوس ذوب شده است، هیچ گونه موضوع قاچاقی نیز در کار نبوده است.

خبرنگاری از رئیس پلیس کشور پرسید سازمان میراث گردشگری و فرهنگی خواستار جلسات مشترک با پلیس شده است تا ایست و بازرسی های تورها کم شود، گفت: ما موافق جلسات مشترک هستیم؛ چراکه سازمان به دنبال توسعه گردشگری است. مسئولان همه دستگاهها و سازمان ها باید وظایفشان را برعهده بگیرند و گردشگری نیز دارای مقرراتی است، اما تورهای خصوصی این ضوابط را رعایت نمی کنند و ما شاهد بروز برخی مسائل اخلاقی و فرهنگی هستیم، پلیس هم به دنبال تسهیل ورود گردشگر است و حتما از جلسه مشترک استقبال می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی که از او در مورد راه اندازی کمپ ترک الکل پرسیده شده بود، گفت: ما در این حوزه اصلا مسئولیتی نداریم و تمام کارها بر عهده وزارت بهداشت است، باز کردن این موضوع نیز به نظر می رسد زیبا نباشد، اما بر اساس آمارهای قبلی که اعلام کردم ایران یک دهم معتادان مواد مخدرش معتاد الکلی دارد، در حالیکه در دنیا 250 میلیون نفر به مواد مخدر اعتیاد داشته و 2.5 میلیارد نفر نیز معتاد الکلی هستند.

احمدی مقدم افزود: در حوزه مشروبات الکلی باید اقدامات فرهنگی انجام شود؛ چراکه این موضوع از نظر قانون و شرع نیز ممنوع است و ما وظیفه مبارزه با واردات و فروش این کالاها را برعهده داریم. در خصوص مشروبات الکلی وارداتی، شاهد کاهش ورود هستیم، اما در مشروبات دست ساز داخلی تغییری نداریم، بسیاری از افرادی که مشروبات دست ساز می خورند، جوانانی هستند که در پارتی حاضر شده و جوگیر می شوند.