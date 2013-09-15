اعضای ستاد نماز جمعه پایه های اصلی برگزاری این نمازپرفضیلت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسين مجتبوي بعد از ظهر يكشنبه در جمع مسئولان و اعضای ستاد نماز جمعه شهرستان كه در سالن شیخ محمدتقی بهلول دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: اعضای ستاد نماز جمعه پایه های اصلی برگزاری نماز پرفضیلت جمعه و بازوان امام جمعه شهرستان هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامي گناباد افزود: با نگاهی به تاریخ اسلام، مشاهده می کنیم که مساجد محور فضیلت، فرزانگی و فرهیختگی است و در این کانون های ارزشمند است که انسان های والا و فرزانه رشد می کنند و به جامعه خود خدمت می کنند.

مجتبوی خطاب به اعضای ستاد نماز جمعه گفت: شما که در راه شکل گیری اینگونه حرکت های اجتماعی و سیاسی گام بر می دارید، افرادی جامعه ساز، فرهنگ ساز و بی بدیل هستید.

وی بیان کرد: این فرصت خدمتگزاری به مردم را باید قدردان بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامي گناباد از امام جمعه شهرستان، حجت الاسلام صادقی نسب به خاطر حمایت هایشان از دانشگاه و دانشجویان در تریبون های مختلف به ویژه نماز جمعه و همچنین شرکت در مراسم و جلسات متعدد دانشگاه، با اهدای لوح سپاس قدردانی کرد