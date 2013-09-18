به گزارش خبرنگار مهر، رسول خادم پس از قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات کشتی قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان، ضمن بیان مطلب فوق گفت: کسب عنوان قهرمانی کشتی آزاد قهرمانی جهان لطف خدا بود، فرصتی بود که خداوند فراهم کرد و کشتی‌گیران ایران با غیرت خود به خوبی از آن استفاده کردند.

وی در ادامه همچنین افزود: بسیار خوشحالیم توانستیم انتظار چند 10 ساله کشتی را برای قهرمانی در خارج از ایران برآورده کردیم.

مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: باید از مردم تشکر کنم که ما را دعا کردند تا در یکسال گذشته و در همه تنگدستی‌ها کار را ترک نکرده و با دعای خیر آنها، حداقل انتظارشان را با قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در جهان برآورده کردیم.

خادم در خصوص استفاده از نفرات برتر انتخابی تیم‌های ملی در این رقابتهای تاکید کرد: این تصمیم و کاری پر ریسک بود. در این مدت سعی کردیم، استعدادها را شناسایی و در مسابقات مهم به آنها فرصت دهیم. عزت‌الله اکبری از همین استعدادها بود که 9 ماه پیش کشف و به اردو دعوت شد و امروز توانست با عملکرد خوبش در مسابقات جهانی به مدالی ارزشمند دست یابد.

وی در ادامه تصریح کرد: شاید به خاطر انتخاب و فرصت دادن به استعدادها، یکی دو سال هزینه بدهیم اما در آینده هیچگاه کشتی بدون پشتوانه نبوده و همیشه می‌توان از نفرات جانشین در مسابقات مهم بهره برد.

مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی ایران با تشکر از صادق گودرزی گفت: اگر مسابقات انتخابی نبود و قصد داشتیم کشتی‌گیری را برای این وزن انتصاب کنیم، صادق گودرزی را به مسابقات می‌آوردیم اما جا دارد از این قهرمانی المپیک و جهان تشکر کنیم که در این مدت در اردوها در کنار عزت‌الله اکبری بود و به ما و این کشتی‌گیر جوان کمک کرد.

تیم ملی کشتی آزاد ایران با کسب دو مدال طلای حسن رحیمی و رضا یزدانی در اوزان 55 و 96 کیلوگرم، مدال نقره عزت‌الله اکبری در وزن 74 کیلوگرم و دو مدال برنز مسعود اسماعیل‌پور و احسان لشگری در اوزان 60 و 84 کیلوگرم و کسب 46 امتیاز بالاتر از روسیه به عنوان قهرمانی مسابقات کشتی قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان دست یافت.