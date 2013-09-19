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۲۸ شهریور ۱۳۹۲، ۹:۴۵

رضازاده:

افزايش 36 درصدي توليد پيله تر كرم ابريشم در خراسان شمالي

افزايش 36 درصدي توليد پيله تر كرم ابريشم در خراسان شمالي

بجنورد - خبرگزاري مهر: مدير امور طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي از رشد 36 درصدي توليد پيله تر كرم ابريشم در سال جاری نسبت به سال گذشته در این استان خبر داد.

حسين رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بيان اينكه سال گذشته 60 تن پيله تر كرم ابريشم در استان توليد شده است، افزود: اين مقدار طي سال جاري به 82 تن رسيده است.

وي علت این افزایش تولید را، استقبال پرورش دهندگان و قيمت مناسب خريد پيله تر کرم ابریشم در سال 92 عنوان کرد و گفت: قيمت خريد هر كيلو پيله تر  در سال گذشته 95 هزار ريال و در سالجاري 280 هزار ريال اعلام كرد.

رضا زاده با بيان اينكه از ابتداي سال جاري تا كنون، يك هزار و 851 جعبه تخم نوغان در خراسان شمالی توزيع شده است، تصريح كرد: هم اكنون یک هزار و 760 نفر در این استان به حرفه نوغان داري مشغولند.

وی در ادامه گفت: خراسان شمالي به لحاظ شرايط خوب آب و هوايي، از نظر توليد پيله کرم ابریشم رتبه پنجم كشور و از لحاظ ميانگين توليد در هر جعبه و كيفيت پيله، رتبه نخست كشوري را دارد.

امور طيور، زنبور عسل و كرم ابريشم سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي افزود: در بین شهرستانهای استان، راز و جرگلان رتبه اول و شهرستان هاي مانه و سملقان، بجنورد، اسفراين، جاجرم و شيروان به ترتيب رتبه هاي بعدي را در توليد این محصول به خود اختصاص داده اند.

کد مطلب 2138602

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