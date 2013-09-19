به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل فتوحي صبح پنجشنبه در سالن جلسات فرماندهي ناحيه مذکور، اظهار داشت: سازمان يگانهاي رژه رونده 9 در 9 است و سه نفر فرمانده دسته در جلو گروهان بهصورت "دست فنگ" رژه میروند.
وي با بیان اینکه گروهان وحدت با حضور 9 نفر از طلاب بسيجي رژه ميرود، عنوان كرد: ميانگين سني نيروهاي رژه رونده 20 تا 35 سال است.
جانشين فرماندهي ناحيه مقاومت بسيج نيشابور ادامه داد: گروهانهاي نمونه جندالله، حوزه امام علي(ع)، امام حسن مجتبي(ع)، امام سجاد(ع)، امام محمد باقر(ع)، وليعصر(عج)، بقيهاله(عج) و شهيد فهميده، در اين روز رژه ميروند.
همچنین فرمانده حوزه مقاومت بسيج جوادالائمه(ع) نيشابور در باره جشنواره فرهنگي ورزشي بسيج عشايري شهرستان در بخش سرولايت نیشابور، گفت: این جشنواره با شرکت 500 نفر از بسيجيان عشاير شهرستان در رشتههاي گوناگون فرهنگي ورزشي برگزار شد.
حسنعلی برجی بیان داشت: اجراي تئاتر، حركات نمايشي سه گروه رزمي، مولوديخواني و تجليل از بسيجيان مدالآور عشاير از برنامههاي اين جشنواره بود.
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