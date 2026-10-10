به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری، بعد از ظهر شنبه در جمع مردم بخش اسفرورین با استناد به آیه ۱۱۹ سوره توبه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ» اظهار کرد: خداوند متعال در این آیه دو توصیه اساسی به اهل ایمان دارد؛ نخست، رعایت تقوای الهی و جدی گرفتن دستورات خداوند و دوم، همراهی با صادقان و کسانی که در مسیر حق حرکت می‌کنند.

وی با تشریح مفهوم تقوا افزود: مؤمنان باید واجبات الهی را به‌جا آورند، از محرمات دوری کنند و در زندگی فردی و اجتماعی، حدود و دستورات خداوند را ملاک رفتار خود قرار دهند. تقوا تنها به گفتار محدود نمی‌شود، بلکه در عمل به تکالیف دینی و پرهیز از رفتارهای نادرست معنا پیدا می‌کند.

هدایت الهی؛ نشانه‌های مسیر سعادت

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین برای تبیین نقش هدایت الهی، مسیر زندگی انسان را به جاده‌ای تشبیه کرد که تابلوهای راهنمایی و رانندگی، خطرها و مسیرهای ایمن آن را مشخص می‌کنند.

آیت‌الله مظفری گفت: همان‌گونه که تابلوهای راهنمایی و رانندگی به راننده هشدار می‌دهند در کدام نقطه باید سرعت خود را کاهش دهد، مراقب پیچ خطرناک باشد یا از مسیر لغزنده عبور نکند، انبیا و اولیای الهی نیز راه سعادت را به انسان نشان می‌دهند و نسبت به خطرهای پیش‌رو هشدار می‌دهند.

وی ادامه داد: راننده‌ای که به علائم هشداردهنده توجه نکند، ممکن است با خطر و تصادف مواجه شود؛ انسان نیز اگر توصیه‌های انبیا و اولیای الهی را نادیده بگیرد و برخلاف مسیر هدایت حرکت کند، پیامدهای این انتخاب متوجه خود او خواهد شد.

امام جمعه قزوین با تأکید بر اینکه شناخت مسیر درست به‌تنهایی کافی نیست، خاطرنشان کرد: انسان باید در عمل نیز به راهنمایی‌های الهی پایبند باشد و از مسیری که برای رسیدن به سعادت معرفی شده است، فاصله نگیرد.

همراهی با صادقان، دومین توصیه قرآن به مؤمنان

آیت‌الله مظفری در ادامه، همراهی با صادقان را دومین پیام آیه شریفه دانست و اظهار کرد: خداوند برای هدایت انسان‌ها راهنمایانی فرستاده است که ظاهر و باطنشان یکی است، اهل فریب و دورویی نیستند و مردم را به مسیر حق دعوت می‌کنند.

وی انبیا، اولیای الهی، ائمه معصومین(ع) و رهبران الهی را از مصادیق صادقان برشمرد و تأکید کرد: همراهی با چنین راهنمایانی، انسان را در مسیر حق و حقیقت نگه می‌دارد و از گرفتار شدن در مسیرهای انحرافی بازمی‌دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به تجربه تاریخی ملت ایران در همراهی با امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب گفت: مردم ایران در زمان قیام امام راحل(ره) گرد ایشان جمع شدند و پس از آن نیز با تأکید بر شعار «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند»، پایبندی خود را به رهبری و ارزش‌های الهی نشان دادند.

حضور مردم در صحنه و ناکامی توطئه‌های دشمن

وی با اشاره به تحولات اخیر و حضور مردم در مساجد و خیابان‌ها افزود: مردم با حضور شبانه در نقاط مختلف دشمن را ناراحت کرده و در خنثی‌سازی توطئه‌های او نقش داشته‌اند.

آیت‌الله مظفری با بیان اینکه دشمنان در انتظار کاهش حضور مردم در خیابان‌ها هستند، اظهار کرد: دشمنان می‌خواهند از خلوت شدن خیابان‌ها برای به میدان آوردن نیروهای خود استفاده کنند حضور مردم در نقاط مختلف کشور، نقشه‌های آنان را ناکام گذاشته است.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ هوشیاری و استمرار حضور اجتماعی مردم تصریح کرد: همراهی با مسیر حق و حفظ انسجام، در شرایط حساس اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و مردم با پایبندی به ارزش‌های خود می‌توانند در برابر فشارها و توطئه‌ها ایستادگی کنند.

مقاومت ملت ایران و امید به عبور از پیچ تاریخی

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به آنچه عزت بین‌المللی ایران پس از جنگ رمضان خواند، اظهار کرد: در ماه‌های اخیر، ایرانیان در کشورهای مختلف با احترام و عزت شناخته می‌شوند و ایستادگی ملت ایران در برابر آمریکا و قدرت‌های هسته‌ای، مایه عزت مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان شده است.

آیت‌الله مظفری مقاومت ملت ایران را عاملی برای تقویت جایگاه کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که مردم با تداوم ایستادگی و پایبندی به ارزش‌های خود بتوانند شرایط دشوار کنونی را پشت سر بگذارند.