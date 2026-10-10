به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شعبانی گفت: مشاوران مدارس باید مهارت‌های زندگی از جمله روابط بین فردی، کنترل استرس و خشم را به دانش‌آموزان آموزش دهند تا سلامت روان در بین آنان تقویت شود.

وی ضمن تبریک هفته بهداشت روان اظهار کرد: اولین مهارتی که برای دانش‌آموزان توصیه می‌شود مهارت کنترل استرس و بعد از آن کنترل خشم است که باید در کل جامعه آموزش داده شود.

مهارت حل مسئله و مدیریت زمان

وی بیان کرد: مهارت ارتباط بین فردی یکی دیگر از این موارد است و بسیاری از دانش‌آموزان در حل مسئله مشکل دارند که مهارت حل مسئله و مدیریت زمان به آنها کمک می‌کند.

شعبانی خاطرنشان کرد: آموزش این مهارت‌ها می‌تواند استرس ناشی از تحصیل را رفع کند، رفتارهای پرخطر را کاهش دهد و انگیزه تحصیل را در دانش‌آموزان افزایش دهد.

وی با بیان اینکه بهداشت روان از مهم‌ترین شاخص‌های بهداشتی انسان است، تصریح کرد: روحیه لطیف کودکان در دوره ابتدایی و روحیه حساس نوجوانان در دبیرستان، آماده دریافت بهترین پیام‌های زندگی است.

اجرای برنامه‌های هفته بهداشت روان در مدارس

مدیرکل آموزش و پرورش البرز ادامه داد: برنامه‌های هفته بهداشت روان در مدارس با هدف پیشگیری از مشکلات روحی و با رویکرد آگاهی‌بخشی و توانمندسازی دانش‌آموزان، والدین و معلمان در حال اجراست.

وی اضافه کرد: اضطراب، استرس، نبود اعتماد به نفس، افسردگی و حسادت از تهدیدات روانی دانش‌آموزان است که با مراقبت والدین و معلمان نباید به تهدید تبدیل شود.

شعبانی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بهترین محیط آموزش بهداشت و سلامت است، گفت: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در سنین کودکی، از اهمیت خاصی در اعتلای بهداشت روان جامعه برخوردار است.

بهداشت روان؛ مولفه مهم کیفیت زندگی

مدیرکل آموزش و پرورش البرز تأکید کرد: بهداشت روان یکی از مولفه‌های مهم در کیفیت زندگی است که حفظ آن می‌تواند زمینه‌ساز رشد فردی و اجتماعی و محافظت در برابر عوامل مخاطره‌آمیز باشد.